Джорджо Кьеллини не поможет "Ювентусу" в игре с "Миланом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник команды Джорджо Кьеллини не сыграет в матче чемпионата Италии с "Миланом".



"Кьеллини точно завтра не сыграет. В центре защиты займёт место Боннучи, также с ним сыграет Ругани, Бенатиа или Барцальи. Скорее всего, это будет Бенатиа", - цитирует Аллегри официальный сайт "Ювентуса".