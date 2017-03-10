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Джорджо Кьеллини не поможет "Ювентусу" в игре с "Миланом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник команды Джорджо Кьеллини не сыграет в матче чемпионата Италии с "Миланом".

"Кьеллини точно завтра не сыграет. В центре защиты займёт место Боннучи, также с ним сыграет Ругани, Бенатиа или Барцальи. Скорее всего, это будет Бенатиа", - цитирует Аллегри официальный сайт "Ювентуса".
Теги: Кьеллини Ювентус Милан Аллегри
Сегодня, 18:15
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