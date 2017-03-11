Винченцо Монтелла: "Милан" не будет подавать жалобу на судейство, это бессмысленно

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал судейство в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2).



"Хочу извиниться за поведение после матча. Арбитр сказал мне, что взял на себя ответственность в назначении пенальти, но он был далеко от происходившего момента.



"Милан" не будет жаловаться на судей, потому что это не имеет смысла. Мы должны успокоиться и сосредоточиться. Судьи тоже допускают ошибки. Может, они будут ошибаться и в нашу пользу", - цитирует Монтеллу Football Italia.