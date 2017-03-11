Вадим Скрипченко: ранний пропущенный гол испортил наши планы

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от "Уфы" в матче 19-го тура чемпионата России.



"Был хороший матч, мы доминировали, создавали моменты. Ранний пропущенный гол испортил наши планы. Появилась скованность и невнимательность.



Во втором тайме заиграли раскрепощенно. После поражения от "Локомотива" мы выглядели намного лучше, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Нужно работать над реализацией", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".