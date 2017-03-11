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Вадим Скрипченко: ранний пропущенный гол испортил наши планы

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от "Уфы" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Был хороший матч, мы доминировали, создавали моменты. Ранний пропущенный гол испортил наши планы. Появилась скованность и невнимательность.

Во втором тайме заиграли раскрепощенно. После поражения от "Локомотива" мы выглядели намного лучше, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Нужно работать над реализацией", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Скрипченко Крылья Советов
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да не переживай так сильно!Главную задачу на сезон выполнили-победили Спартак,а то,что вы дебилы вылетите из премьер лиги не беда!Туда вам и дорога!
Регистрация: 2.04.2012
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