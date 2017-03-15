Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Олег Долматов: трудно предположить, что "Спартак" упустит такой шанс

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов оценил шансы "армейцев" в борьбе за чемпионство.

"На данном этапе в команде перестройка. С "Зенитом" сыграли достойно, может, не так ярко, но надежно. "Томь" не создала трудностей. Скоро матч в Грозном, который станет хорошей проверкой. "Армейцы" хорошо организованы, оборона выглядит надежно.

Что касается чемпионства, то сейчас любая команда может преподнести сюрприз. Например, "Амкар" обыграл "Зенит". "Спартак" может допустить ошибки, но трудно предположить, что красно-белые упустят такой шанс", - цитирует Долматова "СЭ".
Теги: Долматов Спартак ЦСКА
Сегодня, 01:01
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (5)

Только СПАРТАК.
Регистрация: 12.02.2017
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Star
почему сейчас не упустить? smile

с конечпоком тебя в шайбе от Ярика,энурезник..
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 01:16) #
  • 0
  •  (4)

конские каждую ночь перед сном произносят это как мантру: "почему сейчас не упустить.." .."почему сейчас не упустить." Потому что коне..б в этом году неизбежен, ну никак..и этот ход истории никому не изменить...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Star (Сегодня, 01:04) #
  • -7
  •  (9)

15 лет упускали, почему сейчас не упустить? smile
Регистрация: 15.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.