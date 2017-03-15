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Олег Долматов: трудно предположить, что "Спартак" упустит такой шанс
Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов оценил шансы "армейцев" в борьбе за чемпионство.
"На данном этапе в команде перестройка. С "Зенитом" сыграли достойно, может, не так ярко, но надежно. "Томь" не создала трудностей. Скоро матч в Грозном, который станет хорошей проверкой. "Армейцы" хорошо организованы, оборона выглядит надежно.
Что касается чемпионства, то сейчас любая команда может преподнести сюрприз. Например, "Амкар" обыграл "Зенит". "Спартак" может допустить ошибки, но трудно предположить, что красно-белые упустят такой шанс", - цитирует Долматова "СЭ".
"На данном этапе в команде перестройка. С "Зенитом" сыграли достойно, может, не так ярко, но надежно. "Томь" не создала трудностей. Скоро матч в Грозном, который станет хорошей проверкой. "Армейцы" хорошо организованы, оборона выглядит надежно.
Что касается чемпионства, то сейчас любая команда может преподнести сюрприз. Например, "Амкар" обыграл "Зенит". "Спартак" может допустить ошибки, но трудно предположить, что красно-белые упустят такой шанс", - цитирует Долматова "СЭ".
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