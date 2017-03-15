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Игорь Шалимов: если забьем "Сельте" быстрый гол, закрываться не будем (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Какие сделали выводы по предыдущей игре в Испании, будете также играть или что-то измените в игре "Краснодара"?

- Во-первых мы будем играть дома. Мы посмотрели игру выездную игру "Сельты" с "Шахтером", хоть это было и давно, "Шахтер" владел преимуществом. Многое будет зависеть от нас.

"Сельта" - команда с таким стилем, она может поймать кураж, дома они играют лучше, это, наверное, и логично. Многое будет зависеть от нас. Мы будем играть в свою игру, а она у нас есть. Ребята знают, что делать и когда мяч у соперника, и когда мяч у нас.

Также зависит и от соперника. Этот соперник сильный, хорошо владеет мячом, играет на подборе. Команда техничная.

- "Краснодар" недавно сыграл достаточно сложный матч с "Локомотивом". Успевает ли команда восстановиться к завтрашней игре?

- Мы делаем все, чтобы ребята восстановились, те кто играл. У нас квалифицированный, сознательный медицинский штаб, они понимают, насколько важно быстро восстанавливаться в режиме игр через два дня на третий.

В плане психологии мы тоже работаем над этим. Игроки не чувствуют себя уставшими, хоть и времени на восстановление мало. Будем надеяться, что завтра будет то же самое.

- Если "Краснодару" удастся забить быстрый гол, как в матче с "Фенербахче", как дальше команда сыграет, закроется или порадует зрителей атакующим футболом?

- Когда мы забиваем быстрые голы, обычно говорят, что мы сделали ставку на быстрый гол. Мы никакую ставку не делали, мы играем в футбол. Но если так складывается - хорошо. Но закрываться мы не будем.

Мы стараемся владеть мячом при любом счете, стараемся создавать моменты, а при потере мяча сразу накрывать. Если мы и проводим много времени без мяча, то это зависит от соперника, сознательно мы сами никогда так не делаем.

- В команде есть травмированные, расскажите о ситуации с Крицюком, Окриашвили, Измайловым, Смоловым.

- Измайлов и Смолов выйти не смогут. По Крицюку и Окриашвили будем смотреть сегодня.

- Расскажите о готовности Мамаева и Каборе, Вы рассчитываете на них с первых минут?

- По составу не решили еще. Паша пропустил много, чуть ли не полгода. Конечно, нежелательно входить резко после такой паузы. Он два раза вышел на замену, будем смотреть, еще подумаем. Может, будет в составе, может, на замену, еще с ним поговорим.

Шарль пропустил не так много. В принципе, физически он готов. Посмотрим.

- Появилась информация, что клуб расторг контракт с Измайловым. Возможно ли возвращение Марата в летнее трансферное окно?

- Ситуация неприятная. Он перенес много операций на это колено. Когда оно нагружается, идут игры, оно у него начинает болеть, это вещь хроническая.

Лучше информацией владеет руководство, но насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Что дальше будет - не знаю. Если будет делать операцию, то желаем ему скорейшего выздоровления. Для нас это конечно будет потеря. Очень сильный игрок.
Теги: Шалимов Краснодар Rвидео
Сегодня, 13:53
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4
(0)
№4 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Можете вообще не закрываться
Мы уже в шестерке по коээфиц.УЕФА
Значит Зенит таки может попасть в ЛЧ
Регистрация: 13.11.2014
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Не подведите...выйдете в следующий тур...По силам же..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • +2
  •  (2)

Болеем за Вас.
повторите подвиг Лестера!
2:0 очень добрый счет!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (1)

Удачи ребята, Вы и Ростов на кого смотрит и болеет вся Россия.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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