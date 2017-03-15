Игорь Шалимов: если забьем "Сельте" быстрый гол, закрываться не будем (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой", передает корреспондент Rusfootball.info.







- Какие сделали выводы по предыдущей игре в Испании, будете также играть или что-то измените в игре "Краснодара"?



- Во-первых мы будем играть дома. Мы посмотрели игру выездную игру "Сельты" с "Шахтером", хоть это было и давно, "Шахтер" владел преимуществом. Многое будет зависеть от нас.



"Сельта" - команда с таким стилем, она может поймать кураж, дома они играют лучше, это, наверное, и логично. Многое будет зависеть от нас. Мы будем играть в свою игру, а она у нас есть. Ребята знают, что делать и когда мяч у соперника, и когда мяч у нас.



Также зависит и от соперника. Этот соперник сильный, хорошо владеет мячом, играет на подборе. Команда техничная.



- "Краснодар" недавно сыграл достаточно сложный матч с "Локомотивом". Успевает ли команда восстановиться к завтрашней игре?



- Мы делаем все, чтобы ребята восстановились, те кто играл. У нас квалифицированный, сознательный медицинский штаб, они понимают, насколько важно быстро восстанавливаться в режиме игр через два дня на третий.



В плане психологии мы тоже работаем над этим. Игроки не чувствуют себя уставшими, хоть и времени на восстановление мало. Будем надеяться, что завтра будет то же самое.



- Если "Краснодару" удастся забить быстрый гол, как в матче с "Фенербахче", как дальше команда сыграет, закроется или порадует зрителей атакующим футболом?



- Когда мы забиваем быстрые голы, обычно говорят, что мы сделали ставку на быстрый гол. Мы никакую ставку не делали, мы играем в футбол. Но если так складывается - хорошо. Но закрываться мы не будем.



Мы стараемся владеть мячом при любом счете, стараемся создавать моменты, а при потере мяча сразу накрывать. Если мы и проводим много времени без мяча, то это зависит от соперника, сознательно мы сами никогда так не делаем.



- В команде есть травмированные, расскажите о ситуации с Крицюком, Окриашвили, Измайловым, Смоловым.



- Измайлов и Смолов выйти не смогут. По Крицюку и Окриашвили будем смотреть сегодня.



- Расскажите о готовности Мамаева и Каборе, Вы рассчитываете на них с первых минут?



- По составу не решили еще. Паша пропустил много, чуть ли не полгода. Конечно, нежелательно входить резко после такой паузы. Он два раза вышел на замену, будем смотреть, еще подумаем. Может, будет в составе, может, на замену, еще с ним поговорим.



Шарль пропустил не так много. В принципе, физически он готов. Посмотрим.



- Появилась информация, что клуб расторг контракт с Измайловым. Возможно ли возвращение Марата в летнее трансферное окно?



- Ситуация неприятная. Он перенес много операций на это колено. Когда оно нагружается, идут игры, оно у него начинает болеть, это вещь хроническая.



Лучше информацией владеет руководство, но насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Что дальше будет - не знаю. Если будет делать операцию, то желаем ему скорейшего выздоровления. Для нас это конечно будет потеря. Очень сильный игрок.