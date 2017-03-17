Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:36
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
00:34
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело по эпизоду с бананом на матче "МЮ" - "Ростов"
УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении эпизода с бананом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом", сообщили в пресс-службе организации.
В концовке второго тайма главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поднял банан, который был брошен с трибуны, и передал его защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.
"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе УЕФА.
В концовке второго тайма главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поднял банан, который был брошен с трибуны, и передал его защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.
"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.