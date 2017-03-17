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УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело по эпизоду с бананом на матче "МЮ" - "Ростов"

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении эпизода с бананом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом", сообщили в пресс-службе организации.

В концовке второго тайма главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поднял банан, который был брошен с трибуны, и передал его защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.

"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе УЕФА.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов Рохо
Сегодня, 12:40
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5
(1)
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это бред придумал?? бананы принесли из раздевалки. там целая связка у поля перед Муром лежала, после того, как он 1 от нее оторвал. в трансляции это четко было видно. а принесли их, потому что, Рохо сам его попросил. Маур на прессухе после окончания матча все это объяснил. но тупые перепостилы постят тупо, даже не задумываясь о содержании.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уважение к находчивым людям, которым не по душе бананосрач. Всё правильно сделали.
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Как эти бананы уже запарили...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:01) #
  • +4
  •  (6)

Двойные стандарты билять.... Если б в России это произошло, УЕФА изошло бы на говно.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:51) #
  • +8
  •  (8)
online

Если бы это случилось в Ростове, то британские СМИ обвизжались бы о расизме в России. Почему наши молчат и не шлют возмущенные петиции в УЕФА?
Регистрация: 7.03.2016
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