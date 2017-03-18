Ари: Эменике назвал меня шоколадным, а я его - гориллой, и у него снесло крышу

Нападающий «Краснодара» Ари, играющий за «Локомотив» на правах аренды, ответил на вопрос о своем будущем и вспомнил времена в «Спартаке».– Пока я знаю только то, что мне нужно закрепиться в основном составе, забивать и максимально помогать команде.Если летом «Локомотив» предложит продлить контракт, я с удовольствием это сделаю. Мне здесь все нравится. Меня очень тепло встретили, помогли освоиться. И я действительно хочу остаться.– В сто! Ладно-ладно, шучу. Но поверьте, финансовые условия обещали потрясающие.– Это правда. Как-то на тренировке Рохо прыгнул в меня двумя ногами, а я разозлился. Началась драка, но нас быстро разняли.А однажды мы сцепились с Эменике. Вообще-то мы с ним дружили и часто смеялись. Но после того как он назвал меня шоколадным, а я его – гориллой, у него снесло крышу.Он вцепился в меня, но так как мы весь день прикалывались друг над другом, я подумал, что Эменике шутит. Потом увидел его лицо и понял, что все серьезно. Мы потолкались, но после тренировки обо всем забыли и снова смеялись, как раньше. И до сих пор с ним переписываемся.– Знаю, что борщ обожали все русские игроки, но мне супы не нравятся. Поэтому борщ в «Спартаке» я почти не ел, – сказал Ари.