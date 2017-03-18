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Ари: Эменике назвал меня шоколадным, а я его - гориллой, и у него снесло крышу

Нападающий «Краснодара» Ари, играющий за «Локомотив» на правах аренды, ответил на вопрос о своем будущем и вспомнил времена в «Спартаке».

– Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета. Вы уже знаете, где начнете следующий сезон?

– Пока я знаю только то, что мне нужно закрепиться в основном составе, забивать и максимально помогать команде.

Если летом «Локомотив» предложит продлить контракт, я с удовольствием это сделаю. Мне здесь все нравится. Меня очень тепло встретили, помогли освоиться. И я действительно хочу остаться.

– Если бы трансфер в Китай случился, во сколько раз бы увеличилась ваша зарплата?

– В сто! Ладно-ладно, шучу. Но поверьте, финансовые условия обещали потрясающие.

– Динияр Билялетдинов вспоминал, что в «Спартаке» часто случались драки.

– Это правда. Как-то на тренировке Рохо прыгнул в меня двумя ногами, а я разозлился. Началась драка, но нас быстро разняли.

А однажды мы сцепились с Эменике. Вообще-то мы с ним дружили и часто смеялись. Но после того как он назвал меня шоколадным, а я его – гориллой, у него снесло крышу.

Он вцепился в меня, но так как мы весь день прикалывались друг над другом, я подумал, что Эменике шутит. Потом увидел его лицо и понял, что все серьезно. Мы потолкались, но после тренировки обо всем забыли и снова смеялись, как раньше. И до сих пор с ним переписываемся.

– Каждый футболист «Спартака» ел тарасовский борщ. Когда его попробовали вы?

– Знаю, что борщ обожали все русские игроки, но мне супы не нравятся. Поэтому борщ в «Спартаке» я почти не ел, – сказал Ари.

Матч ТВ
Теги: Ари Спартак Эменике
Сегодня, 12:16
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8
(2)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"Робсон стоял под моим окном в Тарасовке и спорил с Мухамадиевым, кто чернее! А тот тоже тёмненький, загорать любил. «Я макака!» — кричит Мухсин. «Нет, я макака!» — отвечает Робсон. Сошлись на том, что в «Спартаке» будут две макаки "(смеётся).(c)Романцев


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:03) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ctalin
супы ему не нравятся ....может человеченки?

свининки
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: tuner (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Крыша у гориллы была ненадёжна, раз её снесло от шелеста шоколадной фольги.
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
скотный двор...зоопарк мля, обезьянник smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
кто-то из них явно расист.


Да оба!))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
И что? Каждый из них прав по своему.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (5)
online

А однажды мы сцепились с Эменике. Вообще-то мы с ним дружили и часто смеялись. Но после того как он назвал меня шоколадным, а я его – гориллой, у него снесло крышу.


кто-то из них явно расист.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:23) #
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  •  (14)
online

Что-то расписделся этот Ари.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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