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Максим Канунников: "Рубину" в атаке немного не хватает наглости

Нападающий "Рубина" Максим Канунников проанализировал игру 20-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:1).

"Проиграли. Заслуженно, не заслуженно… Хотел бы поздравить "Урал" с хорошей игрой, с победой. Потому что они всю игру здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были, в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. Конечно, в атаке немного не хватает наглости.

Сыграли четыре игры, два забитых мяча, это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберем игру, будем готовиться", - цитирует Канунникова официальный сайт "Рубина".
Теги: Канунников Рубин
Сегодня, 01:40
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