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Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом?
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Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом?
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу работы департамента судейства и инспектирования РФС и его главы Андрея Будогосского.
"Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее. Болельщики "Зенита" пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что ещё разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.
Хорошо, детям – значит, детям. Это даже очень хорошо, если детям. Потому что детей не обмануть, и они будут говорить правду. Так может быть, тогда детям и нужно управлять нашим судейским коллективом? Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.
Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.
Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Ростов", "Краснодар" – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности. Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?" - цитирует Орлова "Матч ТВ".
"Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее. Болельщики "Зенита" пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что ещё разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.
Хорошо, детям – значит, детям. Это даже очень хорошо, если детям. Потому что детей не обмануть, и они будут говорить правду. Так может быть, тогда детям и нужно управлять нашим судейским коллективом? Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.
Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.
Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Ростов", "Краснодар" – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности. Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?" - цитирует Орлова "Матч ТВ".
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