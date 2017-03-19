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Сергей Кирьяков: беспокоит истерика вокруг "Зенита", связанная с судьями
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в 20-м туре РФПЛ.
"Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг "Зенита", связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.
Понятно, что "Зенит" не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.
Предстоит очень тяжёлый матч, считаю, что "Зенит" бросит на эту игру всё. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
"Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг "Зенита", связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.
Понятно, что "Зенит" не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.
Предстоит очень тяжёлый матч, считаю, что "Зенит" бросит на эту игру всё. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
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