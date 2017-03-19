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Сергей Кирьяков: беспокоит истерика вокруг "Зенита", связанная с судьями

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в 20-м туре РФПЛ.

"Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг "Зенита", связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.

Понятно, что "Зенит" не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.

Предстоит очень тяжёлый матч, считаю, что "Зенит" бросит на эту игру всё. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
Теги: Кирьяков Зенит
Сегодня, 11:51
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25
(4)
№25 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Доктор Зло
Цитата: lisiitigr
предъидущая была определяющая ..

очень мощное выступление....

Тоже не понимаю, как можно слово "предыдущий" написать ВОТ ТАК XD

Цитата: P.V.
Спартак же истерил, зато теперь на первом месте

Да-да, кстати) Значит работает))
Регистрация: 8.11.2015
№24 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:16) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сергей все правильно говорит и знает чего опасаться. К несчастью его команда сегодня ощутит все прелести судейства по Газпрому. Вой Зенита уже стал настолько истошный ,что игнорировать его чисто физически невозможно, а повод его приглушить сегодня просто идеальный.
Регистрация: 2.02.2012
№23 Написал: suvirinimas (Сегодня, 13:09) #
  • -1
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Проблема Зенита ни в судьях. Проблема Зенита в нападении. Имея такого бездарного нападающего как Дзюба, Зениту ничего не светит в ближайшей перспективе. Браво Спартак, вовремя избавившийся от него и приобретя таких классных нападающих как Зе Луиш, Промес, Адриано. Вот вам и ответ почему Спартак станет чемпионом. Молодцы руководство Спартака.
Регистрация: 9.02.2014
№22 Написал: Прастой как (Сегодня, 13:08) #
  • -7
  •  (11)
online

Выходит зенит в европу а там их дрючат как хотят и на судью не пожалуешся
Регистрация: 6.03.2017
№21 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак же истерил, зато теперь на первом месте


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№20 Написал: дин провинция (Сегодня, 13:02) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Поставь хоть царя Соломона судить и если будет отрицательный результат для болота,снова будет вонь,вонь и снова вонь,а что вы хотите --- газовый синдром величия,обуял бомжарню....

Цитата: Сибирячок
Сегодня Зенит не сможет проиграть, даже если выйдет на поле всего 2 человека и их фамилии будут Файзуллин и Кержаков


Верно подметил..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№19 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Беспокоит тебя? Еще одно письмо напиши в РФС и ФИФА.
Регистрация: 23.08.2016
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: lisiitigr
предъидущая была определяющая ..

Грамотное выступления представителя от жертв ЕГЭ.

Предыдущая.

Цитата: maradona72
Вангаю как минимум один пеналь в ворота Арсенала.

Это если Зенытик не сподобится на гол, тогда будет пенальти всем липам липа, но будет. Сегодня Зенит не сможет проиграть, даже если выйдет на поле всего 2 человека и их фамилии будут Файзуллин и Кержаков.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:47) #
  • -3
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Цитата: сектант
о второго тайма сами не забьют судья поможет

Этот Арсенал сегодня разорвут на части. И судья поможет.
Помойные целую неделю бились в истеричных конвульсиях после Амкара.
Мне даже немного жаль туляков.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 12:46) #
  • -3
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online

Цитата: Виктор 88-20
мили-пили-здряшечный момент

витек стопЭ... у тебя походу передоз от лекарств пошёл... приляг полежи чуток....
Регистрация: 19.03.2017
№15 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:46) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зенытик все равно найдет о чем поныть, а Плаческу поплакаться. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№14 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: UnCut
Болотные всегда бьются в приступах - то истерика, то эпилепсия, а то боярышник с метанолом

Ты посмотри новости. Как только появляется мили-пили-здряшечный момент, и Ваша свиноферма, сразу на оф.сайте говорят о судействе и пенальти! Иди уже отсюда, нытики хреновы! Знайте это чемпионство для Вас судейское...выплакали и выкупили...
В Европе так не получится там играть надо, Кипр тому пример.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Я так же написал,если до второго тайма сами не забьют судья поможет
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (8)

Вангаю как минимум один пеналь в ворота Арсенала.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:38) #
  • -3
  •  (5)

Это похоже на страховку в случае поражения. Однако выиграть Зениту будет непросто с таким нападением как Дзюба-Кокорин. Вообще надо сказать, что если Зенит будет делать в будущем ставку на Дзюбу, перспектив в ближайшем будущем в борьбе за чемпионство и в играх в европейских турнирах нет никаких. Жаль что руководству Зенита это дойдет в течение нескольких лет.
Регистрация: 9.02.2014
№10 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
Цитата: Виктор 88-20
предъидущая была определяющая ..

У Вити есть ,оказывается, брат??

под ильича закосил...
Регистрация: 19.03.2017
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Виктор 88-20
предъидущая была определяющая ..

У Вити есть ,оказывается, брат??
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба не может-судья поможет
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: UnCut (Сегодня, 12:23) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Луческа уж точно по КПД на одинадцати метровый наныл.

Сдохнет Луческа верхом на 11-метровом laughing


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего,ждем сегодня пенальти в ворота Арсенала.Луческа уж точно по КПД на одинадцати метровый наныл.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: UnCut (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Доктор Зло
очень мощное выступление....

Вместо соловьев там дятлы, а вместо врачей - ветеринары


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№4 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: lisiitigr
предъидущая была определяющая ..

очень мощное выступление....
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: UnCut (Сегодня, 12:07) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Болотные всегда бьются в приступах - то истерика, то эпилепсия, а то боярышник с метанолом


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 12:07) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
предъидущая была определяющая ..
Регистрация: 13.06.2010
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
истерика у свиных...а сейчас уже в наглую выпрашивают пендали, которых и в помине нет и не было...мало того что судьи их тащат на верх, так еще и пендали левые выпрашивают. Наглости не отнимать.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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