Тимофей Калачев: нужно продолжать играть, искать моменты, шансы

Защитник "Ростова" Тимофей Калачев поделился эмоциями в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".



"Что делать во втором тайме? Продолжать играть, искать моменты, шансы. Поле в Самаре непростое, поэтому не так интересно играть комбинационно. Успели ли восстановиться? Мне трудно сказать, я не играл с "Манчестер Юнайтед". Другие играли", – сказал Калачев в эфире телеканала "Наш футбол".