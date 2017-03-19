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Тимофей Калачев: нужно продолжать играть, искать моменты, шансы
Защитник "Ростова" Тимофей Калачев поделился эмоциями в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
"Что делать во втором тайме? Продолжать играть, искать моменты, шансы. Поле в Самаре непростое, поэтому не так интересно играть комбинационно. Успели ли восстановиться? Мне трудно сказать, я не играл с "Манчестер Юнайтед". Другие играли", – сказал Калачев в эфире телеканала "Наш футбол".
"Что делать во втором тайме? Продолжать играть, искать моменты, шансы. Поле в Самаре непростое, поэтому не так интересно играть комбинационно. Успели ли восстановиться? Мне трудно сказать, я не играл с "Манчестер Юнайтед". Другие играли", – сказал Калачев в эфире телеканала "Наш футбол".
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