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Андрей Будогосский: пенальти на Дзюбе сомнений не вызывает

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство в матче 20-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Арсенал" (2:0).

- Эпизод с пенальти не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению – это мое личное мнение.

– Было ли положение "вне игры", когда забивал Данни?

– Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

– Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

– По 11-метровому вряд ли что-то будем обсуждать. Это задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть.

Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения 11-метрового удара, - цитирует Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский Зенит
Сегодня, 08:54
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№47 Написал: bohater Ижевск, Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»

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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№46 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 10:45) #
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online

Цитата: Виктор 88-20
Я даже не удивлюсь, если игроку Зенита в штрафной сломают ногу, и судья поставит пенальти, пороси будут ныть и со слюней у рта будут здесь усераться, что это он сам себе её сломал. А судья пи/д/ор продажный! И будут приводить в пример где Залупишь в штрафной от легкого соприкосновения железнодорожника упал, вот тут да чистейший млять пендаль а там куйня!))))) Вы такие ущербные))))
Вот заметьте только вы ноете, не ЦСКА, не Краснодар, не Ростов, не Локомотив только Вы! на всех ветках одно мясо со слюнями и соплями.
У Вас еще фора есть в шесть очков, что вы плачете? Или без судейки не можете ничего?!

как же ты живешь-то на свете,ещё не много и у тебя сердце остановится,это же просто не жизнь,как у тебя ещё инсульта не случилось? 24 часа в сутки хреначить какую-то ересь про Спартак.ты вообще спишь,ешь?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№45 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 10:44) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас можно говорить, что угодно. Был ли в том или ином матче офсайд, фол, пенальти, падал кто то из игроков всерьёз или валился, бл.е.ать, как много раз тут упомянутое дерево, толку от этого будет НОЛЬ. На данном этапе нам надо брать своё с середняками, как минимум не проигрывать ослам и бомжемразотам и будет у нас в конце сезона праздник. Всё остальное для бедных!
Регистрация: 24.09.2008
№44 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подобрали наконец-то "годного" судейку, или пришел ТРАНШ на более долгую перспективу
Регистрация: 20.03.2014
№43 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:38) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Я даже не удивлюсь, если игроку Зенита в штрафной сломают ногу, и судья поставит пенальти, пороси будут ныть и со слюней у рта будут здесь усераться, что это он сам себе её сломал. А судья пи/д/ор продажный! И будут приводить в пример где Залупишь в штрафной от легкого соприкосновения железнодорожника упал, вот тут да чистейший млять пендаль а там куйня!))))) Вы такие ущербные))))
Вот заметьте только вы ноете, не ЦСКА, не Краснодар, не Ростов, не Локомотив только Вы! на всех ветках одно мясо со слюнями и соплями.
У Вас еще фора есть в шесть очков, что вы плачете? Или без судейки не можете ничего?!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№42 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
а он по всем повторам был

Мил человек. Покажи ка мне повтор, где однозначно это видно. Я видел все кадры под углом и там нихрена не понятно. Вполне допускаю, что я не видел какую-то съемку по линии, где бы было однозначно видно, что мяч полностью пересёк линию ворот. Так покажи...
Регистрация: 8.02.2011
№41 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Были и захват и симуляция.
На картинное падение квалифицированное судейство не реагирует.
А зачастую дает карточку.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№40 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот только в другом матче тура были 2 момента как под копирку когда забивал ЗеЛуиш гол не защитали,когда падал ЗеЛуиш пенальти не дали.В одном матче два момента трактуются в пользу команды борющейся за чемпионство,в другой игре 2 таких же самых момента трактуются против другой команды борющейся за чемпионство...Туляки конечно сами дали повод для пенальти,но такие пенки дают только в РФПЛ и только для зенита)))
Регистрация: 3.11.2016
№39 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
joy joy joy laughing laughing
Правда смешно))))
Свиньи, матч назад с Амкаром (когда тот согласился с судьей, что гола в ворота Пермяком не было, а он по всем повторам был) обсуждали этого Будогорского, какой он мужик! Браво! Наконец-то! Судейский корпус молодцы! Ну вообщем всячески лизали ему очеЧе!
А сейчас, Будогорский сказал, что пенальти был (а он реально был), сцука, мразь пи/д/ор, купленные твари и прочую куйню! Аха-ха-хааа)))))))))) joy laughing
Это пиз/д/ец товарищи!)))))))


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№38 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venyalyaynen
игроки уже не стоят на ногах, а выпрашивая точку, валятся при первом же касании

Игроки, как правило, стоят на ногах, а вот бздюбы не могут... Их не докармливают. Газпром должен рассмотреть вопрос о повышении зарпаты зюпе. А то такие муки показывает, что того и гляди помрёт прямо на поле...
Регистрация: 8.02.2011
№37 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: nnn69
Интересно 2 матча, 2 разных трактовки одинаковых эпизодов

Спартак-Локомотив. Нет пенальти за абсолютно идентичное нарушение на Зе Луише. Оффсайд в эпизоде где Зе Луиш забил гол.

Зенит-Арсенал. Пенальти на Дзюбе есть, нет положения вне игры у Данни.

это футбол, нет похожих игр. этим он и интересен)))

Какие же у вас разные песни, хамелеонские.
Регистрация: 20.03.2014
№36 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Флюгер


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№35 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:20) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: venyalyaynen
Такие пенальти нельзя ставить, игроки уже не стоят на ногах, а выпрашивая точку, валятся при первом же касании, в Европе такие пенали не дают, что отчетливо показал матч Краснодара с Сельтой.

ты это ПСЖ расскажи в матче с Барселоной

Это нормальные игроки стараются бороться до конца, а Дзюба уже стал не игроком а СИМУЛЯНТОМ, в каждом матче вытирает футболкой штрафные площадки соперников, симулянт первой гильдии.
Регистрация: 20.03.2014
№34 Написал: ADonskoi (Сегодня, 10:20) #
  • +2
  •  (4)

Или приглашает иностранцкв.
Регистрация: 17.07.2014
№33 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Либо он теперь на подпевках у Мюллера, либо он больше не работает

Дык от человека зависит...Я в ситуации аналогичной ( пусть и не того размаха, конечно) выбрал второе...Гордиться нечем, ибо это несколько подорвало благосостояние семьи, но это мой выбор...В Москве принято по другому видимо...
Регистрация: 8.02.2011
№32 Написал: ADonskoi (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (6)

Вот такие судейские подарки и поблажки Зениту привели к тому, что он на европейской арене не конкурентоспособен. Если даже в игре с новичком ПЛ питерцам нужна помощь судьи, то зачем они лезут в чемпионы.Не может Будогосский организовать судейство по правилам, тогда пусть топ-тройку судит САМ.
Регистрация: 17.07.2014
№31 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:17) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
ТЫЦ

На этом фото чётко виден бесспорный офсайд игрока Зенита. и спорить с этим может только отмороженный на всю тупую башку БлессингоУтекай и все остальные с берегов Невы.

Просто - гниды. И это, что - гол? Завтра, твою линию редакторы подкорректируют и прочертят с того ракурса, что бомж будет на 3 метра в правильном, игровом положении. В "Свистке' ведь работают профессионалы, а мы всего лишь - любители, так, что Генка прав, он - специалист - комментатор, а мы - ? ....
Регистрация: 10.01.2014
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
А, что ему осталось говорить, против него: всё Мюллеровское продажное Матч ТВ, пресса - СЭ , буча в интернете? Либо он теперь на подпевках у Мюллера, либо он больше не работает. Но только хочется спросить, а почему синит, такие голы имеет право - забивать, а Спартаку... не дано : можно за толчёк 2 руками в штрафной Зе Луиша не свистеть? И чистый гол того же Зе Луиша - отменять? Ждём продажный "Свисток" в прямом эфире, с переделыванием шиворот- навыворот судейских правил, под газовую, дутую команду... Эпизоды будут переделаны и подогнаны, так, чтобы убедить болельщиков, в непонимании футбольных правил. Помните, ещё недавно, возмущение Генича и Шмурнова в передаче "8-16" - обзор тура, когда они показали , что офсайда у Попова не было и Спартак забил чистый, по правилам гол ... А на следующий день, чтобы не будоражить умы болельщиков , в передаче "Свисток", линию офсайда, редакторы подкорректировали и искаверкали так, что ... обнаружился овсайд у Попова. Потом сами Генич с Шмурновым возмущались... но , как говорит Орлов : кроме комментаторов и специалистов в футболе всё равно никто не понимает и не разбирается. Вот такой у нас футбол - от Лукавого...

Тысячу раз ++++++++++++++++......
Регистрация: 20.03.2014
№29 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 10:12) #
  • -3
  •  (3)
online

Мне тоже показалось, что пенальти был. Беляев откровенно обнимал Дзюбу с пылом достойным Ромео. А вот второй гол забивался из оффсайда, причем из совершенно очевидного.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
ТЫЦ

На этом фото чётко виден бесспорный офсайд игрока Зенита. и спорить с этим может только отмороженный на всю тупую башку БлессингоУтекай и все остальные с берегов Невы.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№27 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:09) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А, что ему осталось говорить, против него: всё Мюллеровское продажное Матч ТВ, пресса - СЭ , буча в интернете? Либо он теперь на подпевках у Мюллера, либо он больше не работает. Но только хочется спросить, а почему синит, такие голы имеет право - забивать, а Спартаку... не дано : можно за толчёк 2 руками в штрафной Зе Луиша не свистеть? И чистый гол того же Зе Луиша - отменять? Ждём продажный "Свисток" в прямом эфире, с переделыванием шиворот- навыворот судейских правил, под газовую, дутую команду... Эпизоды будут переделаны и подогнаны, так, чтобы убедить болельщиков, в непонимании футбольных правил. Помните, ещё недавно, возмущение Генича и Шмурнова в передаче "8-16" - обзор тура, когда они показали , что офсайда у Попова не было и Спартак забил чистый, по правилам гол ... А на следующий день, чтобы не будоражить умы болельщиков , в передаче "Свисток", линию офсайда, редакторы подкорректировали и искаверкали так, что ... обнаружился овсайд у Попова. Потом сами Генич с Шмурновым возмущались... но , как говорит Орлов : кроме комментаторов и специалистов в футболе всё равно никто не понимает и не разбирается. Вот такой у нас футбол - от Лукавого...
Регистрация: 10.01.2014
№26 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Лизнул так лизнул
Регистрация: 27.09.2015
№25 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба "извивался", как уж на горячей сковороде... как будто налетел на "паровоз", который, к тому же ехал со скоростью 100км/час.... А, как "судья внимательно следил" за "вне игры" -это шедевр!!!
Весело живём!!! Временами!!!
Регистрация: 13.09.2012
№24 Написал: bohater Ижевск, Санкт-Петербург (Сегодня, 09:55) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где в тексте, что пенальти сомнений не вызывает?

симуляция дзюбы

а это картинка для тех у кого какие-то сомнения еще вызывает уровень ангажированности российского судейства.


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№23 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:54) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: venyalyaynen
Такие пенальти нельзя ставить, игроки уже не стоят на ногах, а выпрашивая точку, валятся при первом же касании, в Европе такие пенали не дают, что отчетливо показал матч Краснодара с Сельтой.

ты это ПСЖ расскажи в матче с Барселоной
Регистрация: 17.05.2013
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:52) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Наш постоянный эксперт арбитр ФИФА Сергей Хусаинов из всех матчей 20-го тура выделяет два, где судьями были допущены серьезные ошибки.
«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» (рефери - Михаил Вилков)
В целом, Михаил провёл этот матч очень собранно, предельно объективно и нейтрально по отношению к обоим клубам. Чувствовалось, что арбитр стремился БЫТЬ «за кадром» и появлялся « в кадре» ровно тогда, когда того требовала игровая ситуация. Не могу, однако, пройти мимо ситуации с падением Зе Луиша в штрафной площади «железнодорожников». Уверен, рефери всё прекрасно видел, НО... не хватило ХА-РАК-ТЕ-РА ! Нарушение правил игры -- умышленный толчок руками в спину со стороны «путейца» был, и в любой другой точке поля судья легко и непринуждённо дал бы свисток на фол...

«ЗЕНИТ» - «АРСЕНАЛ» (рефери - Алексей Еськов)

На 49-й минуте матча в штрафной «пушкарей» в единоборстве за мяч сошлись Беляев («Арсенал») и __ю_а («Зенит»), и после падения нападающего сборной арбитр уверенно, я бы сказал еще точнее -- МОЛНИЕНОСНО, МГНОВЕННО назначил пенальти. На мой взгляд, правила нарушал «центровой из Поднебесья». При подлёте мяча Артем применил «финт-манёвр Газзаева». Это такие действия атакующего футболиста, когда он свои руки отводит назад, за спину и крепко обхватывает за талию своего опекуна, тем самым превращая защитника в «матрёшку», которую очень удобно передвигать куда угодно. Допускаю, что у рефери никогда не было в практике подобных действий игрока атаки, а старшие коллеги-учителя-наставники либо тоже не встречались с подобным явлением, либо забыли рассказать молодым дарованиям...

На 51-й минуте встречи на половине поля «Зенита» Кокорин сбивает с ног игрока «Арсенала» (явный и открытый фол). Свисток арбитра молчит, оба футболиста на газоне, а мяч подхватывает партнёр Кокорина (!). Атака питерцев продолжилась, и Данни завершил её точным ударом в правую «девятку». Оставим на совести ассистента момент передачи мяча на выход Данни. Он явно опоздал и догонял Данни. Я имею в виду вечный ВОПРОС в таких игровых ситуациях - БЫЛ или НЕ БЫЛ офсайд, а вот то, что рефери «зевнул» ФОЛ Кокорина ему очень популярно объяснил опытный Владимир Габулов. Рефери, естественно, «закрыл рот» борцу за справедливость «жёлтой карточкой»...

Уверен, случись ВСЁ ЭТО в другие ворота -- в понедельник утром крейсер «Аврора» уже стоял бы на Москва-реке в районе Таганки и готовился к залпу по Дому Футбола.... Однако, все это очень и очень грустно...

В других матчах 20-го тура ничего страшного и нестрашного с точки зрения футбольного арбитража не произошло. Все было хорошо.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 09:49) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Такие пенальти нельзя ставить, игроки уже не стоят на ногах, а выпрашивая точку, валятся при первом же касании, в Европе такие пенали не дают, что отчетливо показал матч Краснодара с Сельтой.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№20 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (6)

Будогосский не на своем месте...Ему бы коров пасти.
Регистрация: 24.11.2016
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Для тех, кто не знает Будогосского, сообщаю, что по всем спорным эпизодам он всегда будет на стороне арбитров, даже если они идентичные эпизоды будут трактовать диаметрально противоположно. С одной стороны он прав, но с другой сам себе роет яму.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:42) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nnn69
Интересно 2 матча, 2 разных трактовки одинаковых эпизодов

Спартак-Локомотив. Нет пенальти за абсолютно идентичное нарушение на Зе Луише. Оффсайд в эпизоде где Зе Луиш забил гол.

Зенит-Арсенал. Пенальти на Дзюбе есть, нет положения вне игры у Данни.

это футбол, нет похожих игр. этим он и интересен)))
Регистрация: 17.05.2013
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