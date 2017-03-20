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Андрей Будогосский: поведение Кирьякова в отношении судей начинает набивать оскомину

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал поведение главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова в отношении судей РФПЛ.

"Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить.

Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский Кирьяков
Сегодня, 13:47
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№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:37) #
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online

Будогосский - политика и спорт две вещи несовместимые, згинь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:29) #
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online

На 3D зарабатываешь от Миллера.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:16) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, раз Кирьяков набил Будогосскому оскомину, то пусть уже, до кучи, Кирьяков набьёт Будогосскому ещё и лицо.


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Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:58) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
эй вася..

может ты адресом ошибся..

может эти твои слова луческу предназначались ?

как должен действовать тренер если его команду так откровенно засуживают?
нужно было сразу после второго гола уводить команду.. наверное так..
так хоть резонансный скандал был бы.. уефа фифа проверку провела бы..

а сейчас просто спустят ..уже спустили на тормозах..да еще и виноватыми выставляют..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Frying Horse (Сегодня, 13:50) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато Цыгану - можно. Будогосский - из офсайда гол - ЗАСЧИТАЛИ? А вот Данни говорит, что засчитали, и именно из офсайда. Кто трепло - ты или Кирьяков, об этом и предупреждавший до матча еще?!
Регистрация: 20.03.2017
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