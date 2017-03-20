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Андрей Будогосский: поведение Кирьякова в отношении судей начинает набивать оскомину
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал поведение главного тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова в отношении судей РФПЛ.
"Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить.
Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
"Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить.
Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
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