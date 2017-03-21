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Александр Ляказетт согласился перейти в "Атлетико"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт дал предварительное согласие на переход в "Атлетико", утверждает COPE.

Сообщается, что французский форвард провёл переговоры с генеральным директором и основным акционером мадридского клуба Мигелем Анхелем Хиль Марином еще в феврале. Ожидается, что переход состоится летом.
Теги: Ляказетт Лион Атлетико Трансферы
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 17:24) #
  • -1
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Значит, Гризманн уходит
Регистрация: 17.03.2017
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