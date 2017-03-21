Александр Ляказетт согласился перейти в "Атлетико"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт дал предварительное согласие на переход в "Атлетико", утверждает COPE.



Сообщается, что французский форвард провёл переговоры с генеральным директором и основным акционером мадридского клуба Мигелем Анхелем Хиль Марином еще в феврале. Ожидается, что переход состоится летом.