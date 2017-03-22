Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: Александр Алиев скоро возобновит карьеру (фото)

Агент Александр Панков сообщил, что бывший игрок сборной Украины Александр Алиев скоро возобновит карьеру. Встретились они в барбершопе у бывшего футболиста "Спартака" Егора Лугачева.

"Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачева в барбершопе. Сан Саныч скоро вернется в футбол. Ждем новостей", - написал Панков на своей странице в Инстаграме.

Алиев находится в статусе свободного агента, в прошлом году он провел 9 матчей и забил 1 гол в чемпионате Казахстана в составе "Тараза".



СЭ
Теги: Алиев
Сегодня, 09:59
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Еще в Локо припрется.. .. .


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
За киевское динамо и локомотив играл. У него удар неслабый.


--------------------
ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
а алиев с айфоном или с козлинной бородой ?


В бейсболке, на Семака смахивает...))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
а алиев с айфоном или с козлинной бородой ?

Тот же вопрос... что-то своих "хероев" не узнать. Скоре всего тот, кто с козлиной бородой.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (1)

а алиев с айфоном или с козлинной бородой ?
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
  • +1
  •  (1)

бабло закончилось


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.