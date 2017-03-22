Агент: Александр Алиев скоро возобновит карьеру (фото)

Агент Александр Панков сообщил, что бывший игрок сборной Украины Александр Алиев скоро возобновит карьеру. Встретились они в барбершопе у бывшего футболиста "Спартака" Егора Лугачева."Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачева в барбершопе. Сан Саныч скоро вернется в футбол. Ждем новостей", - написал Панков на своей странице в Инстаграме.Алиев находится в статусе свободного агента, в прошлом году он провел 9 матчей и забил 1 гол в чемпионате Казахстана в составе "Тараза".