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Источник: Тимощук будет получать в "Зените" 20 тысяч долларов в месяц

Футбольный посредник назвал размер зарплаты экс-хавбека сборной Украины Анатолия Тимощука в "Зените".

"В "Зените" Тимощук будет зарабатывать около 20 тысяч долларов в месяц. За год это выходит 240 тысяч долларов. Анатолий подписал контракт на два года, а это значит, что он гарантированно заработает 480 тысяч долларов, или 13 миллионов гривен.

Таких денег на Украине он нигде не заработает, даже гранды нашего футбола платят помощникам главного тренера от семи до десяти тысяч долларов", - цитирует посредника ФИФА "Плюс спорт".
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 11:56
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24
(4)
№24 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Часть этих денег планируется на перевод в АТО.
Браво Газпром. confused
Регистрация: 22.09.2007
№23 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Зенит-Питер
Ты нормальный? Ну давай теперь, всех под одну гребенку. Не будь стадом. Спится нам хорошо! А вот тебе как бы не спитЬся, с таким мышлением.

Чего ему контуженому объяснять?
Он же кровь проливал за Донбасс.
Цитата: Donald Kuk
Десятку бакинских может смело на АТО отдавать, как он и делал ранее.

почему 10ку, зачем ему деньги, 20ку будет посылать, чтобы убивать детей Донбасса!
На базе Зенита полный пансион для всех желающих.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№22 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Ты нормальный? Ну давай теперь, всех под одну гребенку. Не будь стадом

читай внимательно..
Цитата: SHIGA
Передасты питерские( которые с хлебом и солью встречали спонсора убийц) вам спится хорошо?


ключевое слово "которые".. а их к великому сожалению огромное большинство! triumph

все смотрел матч зенит-арсенал, пересматривал фанатскую запись.. не одного плаката, не одной кричалки против этого бандеровца..встретили с улыбкой, радостью, с хлебом и солью и еще поклонились..

есть чем опровергнуть то ?

и как мне вас называть? бандеровские передасты


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№21 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 12:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Питерцы-патриоты???? Негров не любите ,а спонсоров АТО приглашаете....Ну-ну...
Регистрация: 2.08.2015
№20 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте теперь до кучи еще и Зозулю какую нибудь, тогда еще на один батальон нациков больше будет, не хилые бабки положили незалежнику.
Регистрация: 20.03.2014
№19 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 12:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
газом ему давайте.... и пусть на родину высылает....
Регистрация: 21.10.2013
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Igor (FCSM)
20 тысяч долларов))), за что)))? Врачи получают 60 тыс рублей в месяц и убиваются каждый день на работе спасая людей и делая добро.

Где ты такие зарплаты видел?

Столица? Краевой центр? Главврачи?
Сколько человек такие зарплаты имеют?
Назови всех поимённо..

По двадцаточке рублей в месяц , не все же - главврачи и заведующие отделениями.. Не всем довелось устроиться в илитныеклиники..
Простых врачей- из райбольниц и поликлиник- подавляющее большинство
тридцаточка при адовом въе6е, - это Калининград ..
В Области ещё мрачнее..

. Это - реалии и жизнь...
А не высосанные цифры из докладов Президенту.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Это уже слишком,все дальше футбол от простого народа (к малолеткам - придуркам это не относится) а к примеру 100000руб в месяц не устроили бы Толю? почему мильёон он должен получать? С зарплатами в футболе нужно разбираться правительству,ибо не по труду качают народные деньги..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 12:29) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Великолепная троица у руля Зенита!
Хохол, цыган и молдован.....!!!!)))))
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (4)
online

На каких условиях Толик рискнул работать в России? Хохлоюгенд дрищет ....., не иначе часть от доходов в АТО.....
Регистрация: 28.12.2015
№14 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)

и ещё ему будут доплачивать за штукатурные и плиточные работы.
Регистрация: 7.03.2016
№13 Написал: ачуда (Сегодня, 12:27) #
  • +5
  •  (7)

шальные халявные деньги в футболе, а в стране более 50% за чертой бедности, пир во время чумы да и только
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:25) #
  • +3
  •  (5)

Нормуль, чё... Десятку бакинских может смело на АТО отдавать, как он и делал ранее.
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:23) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
убийцы детей Донбаса в предвкушение первого перевода от тимащука.. (до первых чисел апреля еще чуть чуть)с такой з.п поделится поболее rage

Передасты питерские( которые с хлебом и солью встречали спонсора убийц) вам спиться хорошо? а вот детям Донбаса не очень.. у них каждый новый день как последний..
Вы сцуки теперь соучастники..

Ты нормальный? Ну давай теперь, всех под одну гребенку. Не будь стадом. Спится нам хорошо! А вот тебе как бы не спитЬся, с таким мышлением.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№10 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 12:21) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
20 тысяч долларов))), за что)))? Врачи получают 60 тыс рублей в месяц и убиваются каждый день на работе спасая людей и делая добро.
Регистрация: 1.12.2014
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:19) #
  • +3
  •  (5)

Лично для меня он навсегда олицетворение капитана в Зените. Но с учетом блеадско-хохлятской позиции в отношении территории, клуб которой он представлял, брать его в Зенит - не правильно.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:16) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
что то совсем с зп Толю кинули в дубле пацаны и то больше получают
Регистрация: 10.07.2009
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (7)

по футбольным меркам тимощука наняли работать за еду, как хохла-гастарбайтера.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
убийцы детей Донбаса в предвкушение первого перевода от тимащука.. (до первых чисел апреля еще чуть чуть)с такой з.п поделится поболее rage

Передасты питерские( КОТОРЫЕ с хлебом и солью встречали спонсора убийц) вам спится хорошо? а вот детям Донбаса не очень.. у них каждый новый день как последний..
Вы сцуки теперь соучастники..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: glorvsex (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (7)

да за что, еще и народные
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 12:08) #
  • +4
  •  (16)

какого хрена! в тренеры подался? он же ярый бендеровец!
Регистрация: 20.03.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:59) #
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мда....
Киборги из Ваффен УА замерли в предвкушении..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 11:58) #
  • +4
  •  (10)

мечты сбываются....не у всех...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (6)

в гривнах круче смотрится


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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