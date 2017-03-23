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Источник: Тимощук будет получать в "Зените" 20 тысяч долларов в месяц
Футбольный посредник назвал размер зарплаты экс-хавбека сборной Украины Анатолия Тимощука в "Зените".
"В "Зените" Тимощук будет зарабатывать около 20 тысяч долларов в месяц. За год это выходит 240 тысяч долларов. Анатолий подписал контракт на два года, а это значит, что он гарантированно заработает 480 тысяч долларов, или 13 миллионов гривен.
Таких денег на Украине он нигде не заработает, даже гранды нашего футбола платят помощникам главного тренера от семи до десяти тысяч долларов", - цитирует посредника ФИФА "Плюс спорт".
"В "Зените" Тимощук будет зарабатывать около 20 тысяч долларов в месяц. За год это выходит 240 тысяч долларов. Анатолий подписал контракт на два года, а это значит, что он гарантированно заработает 480 тысяч долларов, или 13 миллионов гривен.
Таких денег на Украине он нигде не заработает, даже гранды нашего футбола платят помощникам главного тренера от семи до десяти тысяч долларов", - цитирует посредника ФИФА "Плюс спорт".
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