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Андрей Лунев: мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ответил на вопросы по поводу своей игры в стане сине-бело-голубых, а также о конкуренции с Юрием Лодыгиным.

– Сначала ваша карьера с арендами выглядела не очень перспективной. Потом вдруг прорыв – основа "Уфы" и сразу "Зенит". Вы резко прибавили в прошлом году? Или это счастливое стечение обстоятельств?

– Я бы не сказал, что сделал какой-то резкий скачок в профессиональном плане. Думаю, что в какой-то степени это стечение обстоятельств. Мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя. Может быть, в последние годы я стал серьезнее относиться к делу, повзрослел. Но моя игра сильно не изменилась.

– Вы неоднократно выигрывали конкуренцию у основных голкиперов, в чем секрет?

– Здоровая конкуренция всегда мотивирует и идет на пользу. Без нее развиваться нельзя. В команде все хотят играть, быть лучшими, поэтому на тренировках ты должен показывать максимум. Соответственно, ты находишься в тонусе, прогрессируешь. В конкуренции я вижу только плюсы – никаких минусов.

– У вас с Лодыгиным похожие вратарские судьбы. В том смысле, что у обоих карьера начиналась тяжело, и в «Зените» оба оказались довольно неожиданно. Обсуждали вы с ним эту тему? В каких вы с ним отношениях?

– Отношения у нас рабочие. Юра – хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция. А тему карьеры с ним не обсуждали.

ФК "Зенит"
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 14:14
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№2 Написал: alleks Питер (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прав Андрей он выиграет у ДЫРКИНА конкуренцию
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59) #
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online

Правильно, не надо обсуждать. Играй уверенней!
Лодыгин - прошлое. Сразу вспоминается подвиг в матче с Самарой


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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