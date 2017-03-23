Андрей Лунев: мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ответил на вопросы по поводу своей игры в стане сине-бело-голубых, а также о конкуренции с Юрием Лодыгиным.– Я бы не сказал, что сделал какой-то резкий скачок в профессиональном плане. Думаю, что в какой-то степени это стечение обстоятельств. Мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя. Может быть, в последние годы я стал серьезнее относиться к делу, повзрослел. Но моя игра сильно не изменилась.– Здоровая конкуренция всегда мотивирует и идет на пользу. Без нее развиваться нельзя. В команде все хотят играть, быть лучшими, поэтому на тренировках ты должен показывать максимум. Соответственно, ты находишься в тонусе, прогрессируешь. В конкуренции я вижу только плюсы – никаких минусов.– Отношения у нас рабочие. Юра – хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция. А тему карьеры с ним не обсуждали.