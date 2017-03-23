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18:12
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Анхель Ди Мария привлек внимание "Ювентуса"
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии, утверждает Fottball Italia.
Сообщается, что в услугах аргентинца заинтересован "Ювентус". Данный трансфер будет возможен, если туринской команде удастся пробиться в полуфинал Лиги чемпионов в текущем сезоне. Возможный переход аргентинца оценивается в 50 миллионов евро.
Сообщается, что в услугах аргентинца заинтересован "Ювентус". Данный трансфер будет возможен, если туринской команде удастся пробиться в полуфинал Лиги чемпионов в текущем сезоне. Возможный переход аргентинца оценивается в 50 миллионов евро.
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