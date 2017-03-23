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Анхель Ди Мария привлек внимание "Ювентуса"

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии, утверждает Fottball Italia.

Сообщается, что в услугах аргентинца заинтересован "Ювентус". Данный трансфер будет возможен, если туринской команде удастся пробиться в полуфинал Лиги чемпионов в текущем сезоне. Возможный переход аргентинца оценивается в 50 миллионов евро.
Теги: Ди Мария ПСЖ Ювентус Трансферы
Сегодня, 18:10
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