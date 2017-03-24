Кевин Кураньи объявил о завершении игровой карьеры

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении карьеры.



"Пришло время, мне уже 35 лет, и я хочу посвятить время в жизни другим вещам", - цитирует Кураньи Bild.



Кураньи помимо "Динамо" выступал за "Штутгарт", "Шальке-04" и "Хоффенхайм". Форвард является серебряным призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.