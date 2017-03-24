Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Кевин Кураньи объявил о завершении игровой карьеры

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении карьеры.

"Пришло время, мне уже 35 лет, и я хочу посвятить время в жизни другим вещам", - цитирует Кураньи Bild.

Кураньи помимо "Динамо" выступал за "Штутгарт", "Шальке-04" и "Хоффенхайм". Форвард является серебряным призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.
Теги: Кураньи
Сегодня, 13:25
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Грамотный игрок .Удачи..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
хороший след оставил в РПФЛ.. удачи..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.