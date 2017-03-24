Стал известен состав сборной Кот-д'Ивуара на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Кот-д'Ивуара на товарищеский матч против России в Краснодаре.



Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Канон, Дели, Байи, Багайоко, Сере Дье, Дукуре, Кессье, Заа, Сьо, Коджья.