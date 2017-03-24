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Стал известен состав сборной Кот-д'Ивуара на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Кот-д'Ивуара на товарищеский матч против России в Краснодаре.

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Канон, Дели, Байи, Багайоко, Сере Дье, Дукуре, Кессье, Заа, Сьо, Коджья.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 18:41
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2
(0)
№2 Написал: tuner (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Хороший состав. Сплошные тёмные лошадки. Пони имени Пржевальского с берега слоновой кости.
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:43) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Против спартака-2 будем играть сегодня...
Регистрация: 6.01.2006
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