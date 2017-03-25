В Китае игрока дисквалифицировали за большой палец в адрес Алешандре Пато (фото)

Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника "Шанхай Шеньхуа" Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато.Пато не забил пенальти, после чего Шилинь показал ему поднятый вверх большой палец.