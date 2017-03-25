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13:30
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
08:53
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
08:17
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
В Китае игрока дисквалифицировали за большой палец в адрес Алешандре Пато (фото)
Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника "Шанхай Шеньхуа" Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато.
Пато не забил пенальти, после чего Шилинь показал ему поднятый вверх большой палец.
Sports.ru
Пато не забил пенальти, после чего Шилинь показал ему поднятый вверх большой палец.
Sports.ru
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