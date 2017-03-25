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В Китае игрока дисквалифицировали за большой палец в адрес Алешандре Пато (фото)

Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника "Шанхай Шеньхуа" Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато.

Пато не забил пенальти, после чего Шилинь показал ему поднятый вверх большой палец.

В Китае игрока дисквалифицировали за большой палец в адрес Алешандре Пато (фото)


Sports.ru
Сегодня, 14:56
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2
(2)
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
докатились.ну это уже совсем бред
наверное у них тоже чудаковатый комитет по этике

а чела который витселю на ногу наступил на пол года вообще дисквалифицировали laughing


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:09) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
докатились.ну это уже совсем бред
наверное у них тоже чудаковатый комитет по этике


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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