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Джейми Варди: думаю, что я забил первым касанием

Нападающий сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды в матче против Литвы (2:0).

"Думаю, что я забил первым касанием. Мне удалось закончить хорошую атаку. Главный тренер хотел, чтобы я взломал линию обороны, создал свободное пространство. Команда приезжают к нам, чтобы играть от обороны. Мы должны побеждать", - цитирует Варди ВВС.
Теги: Варди Сборная Литвы Сборная Англии
Вчера, 22:29
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