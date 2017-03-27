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Рамиль Шейдаев: мне понравилось, как мы играли против Германии

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал матч против сборной Германии (1:4) в рамках квалификации ЧМ-2018.

- Мы хорошо сыграли. Мне понравилось. Просто у немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они были сильнее нас.

- Почему не удалось добиться большего?

- Потому что играли против сборной Германии. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола, - цитирует Шейдаева "Azerisport".
Теги: Шейдаев Сборная Азербайджана
Сегодня, 03:38
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