Диего Марадона уволился с должности посла ФИФА

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона уволился с должности посла Международной федерации футбола."Я уже подал заявление на увольнение, – приводит слова Марадоны аргентинское издание Dario.Отмечается, что данное решение специалист принял в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли на пост менеджера сборных команд Аргентины.