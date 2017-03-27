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Диего Марадона уволился с должности посла ФИФА

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона уволился с должности посла Международной федерации футбола.

"Я уже подал заявление на увольнение, – приводит слова Марадоны аргентинское издание Dario.

Отмечается, что данное решение специалист принял в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли на пост менеджера сборных команд Аргентины.

Газета.ru
Теги: Марадона
Сегодня, 12:56
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2
(0)
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
на такой должности надо быть не только высококлассным профессионалом в футболе, но и иметь более-менее приемлемую репутацию, а вот с этим у него проблемки по жизни... авторитета маловато...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (1)

Правильно сделал , ну какой посол ФИФА...СО ШЛЕЙФОМ МАРИХУАНЫ,И БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ НАРКОТЫ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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