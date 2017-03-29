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Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
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Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Марко Пьяца больше не поможет "Ювентусу" в текущем сезоне
Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца получил травму, находясь в составе сборной Хорватии, которая не позволит футболисту больше выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Федерация футбола Хорватии.
Как сообщает источник, после углубленного медицинского обследования у футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена.
Как сообщает источник, после углубленного медицинского обследования у футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена.
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