Марко Пьяца больше не поможет "Ювентусу" в текущем сезоне

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца получил травму, находясь в составе сборной Хорватии, которая не позволит футболисту больше выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Федерация футбола Хорватии.



Как сообщает источник, после углубленного медицинского обследования у футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена.