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Марко Пьяца больше не поможет "Ювентусу" в текущем сезоне

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца получил травму, находясь в составе сборной Хорватии, которая не позволит футболисту больше выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Федерация футбола Хорватии.

Как сообщает источник, после углубленного медицинского обследования у футболиста был выявлен разрыв крестообразных связок колена.
Теги: Ювентус
Сегодня, 16:02
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