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Тимати хочет создать футбольный клуб в Москве

Группа компаний Black Star музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство, сообщил соучредитель группы компаний Павел Курьянов.

"Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 миллионов рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет - создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков", - приводит слова Курьянова ТАСС.
Сегодня, 09:59
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№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну лфл то потянет. а дальше?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:05) #
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Почему тебе не открыть клуб где-нибудь в Урюпинске? В Москве мало клубов? Иди лучше на НТВ расскажи, как у тебя украли барсетку или как шесть раз ограбили квартиру. Пиара больше будет. Клован.
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:01) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
кокоша на низком старте))

а когда до паша стоял на проходе в клубе и был неплохим фейс-контроьщиком))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:19) #
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  •  (7)
online

Красава!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 10:15) #
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Тимати:
- Где самые гламурные чики?
Кокорин:
- У нас в клубе!
Регистрация: 29.08.2016
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