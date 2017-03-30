Новым президентом Федерации футбола Аргентины выбран Клаудио Тапиа

Новым президентом Федерации футбола Аргентины (AFA) по итогам выборов стал 49-летний Клаудио Тапиа. Функционер набрал 40 из 43 возможных голосов, сообщает пресс-служба организации.Напомним, экс-глава AFA, Луис Сегура, подал в отставку, после того как был обвинен в мошенничестве летом 2016 года.