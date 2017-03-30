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Кирилл Панченко: информация о моей зарплате - это ложь, я в "Динамо" не из-за денег
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко высказался относительно информации в СМИ по поводу условий своего соглашения с бело-голубыми.
"С удивлением прочел в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с "Динамо". Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему.
Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА. Я продолжу карьеру в "Динамо" не из-за денег, а потому что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми – руководителями, тренерским штабом, партнерами, болельщиками.
Мы уверенно идем по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьезной силой в РФПЛ. Я благодарен "Динамо" за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу.
Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет", - цитирует Панченко пресс-служба "Динамо".
"С удивлением прочел в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с "Динамо". Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему.
Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА. Я продолжу карьеру в "Динамо" не из-за денег, а потому что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми – руководителями, тренерским штабом, партнерами, болельщиками.
Мы уверенно идем по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьезной силой в РФПЛ. Я благодарен "Динамо" за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу.
Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет", - цитирует Панченко пресс-служба "Динамо".
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