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В манеже "Спартака" состоялось прощание с Валерием Глушаковым (фото)

Сегодня в Москве в спартаковском манеже прошла церемония прощания с бывший футболистом ЦСКА и "Спартака" Валерием Глушаковым, передает пресс-служба красно-белых.

Валерий Глушаков ушел из жизни в среду на 59-м году жизни. Он являлся дядей полузащитника "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова.

Сообщается, что проститься с ветераном "Спартака", поддержать Дениса и других близких покойного в манеж красно-белых пришли друзья, партнеры по команде и одноклубники Валерия Николаевича разных поколений - Олег Романцев, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Мирзоян, Дмитрий Комбаров, Виктор Булатов, Василий Кульков и другие ветераны футбола, а также простые болельщики.

Теги: Спартак
Сегодня, 13:35
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5
(1)
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть земля - станет пухом...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:15) #
  • +1
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Соболезнования
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: safonas (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (3)

земля пухом и вечная память... соболезную родным


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
  • +3
  •  (3)

Соболезнования.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 13:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Соболезнования. Денису держаться...
Регистрация: 27.04.2009
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