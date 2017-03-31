Болельщикам "Ювентуса" запретили посещать гостевые матчи с "Наполи"

Власти Неаполя запретили болельщикам туринского "Ювентуса" посещать матчи против "Наполи" в текущем сезоне, сообщает Football Italia.



Это связано с тем, что игры между этими командами относятся к матчам категории высокого риска, а этот запрет не первый. Так, в октябре прошлого года уже туринские власти запретили болельщикам из Неаполя посетить гостевой матч 11-го тура Серии А между "Юве" и "Наполи".