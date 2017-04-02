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Кирилл Комбаров: теперь постараемся набрать очки в Грозном

Полузащитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал игру чемпионата России против "Томи" (3:0).

"У меня сегодня было три возможности забить гол. Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.

Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче.

Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки", – цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 00:53
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