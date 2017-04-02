Кирилл Комбаров: теперь постараемся набрать очки в Грозном

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вчера 22:30
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Вчера 22:08
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
Вчера 21:36
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
Вчера 20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Вчера 20:07
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Вчера 20:06
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
Вчера 19:21
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (5)
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (5)
Вчера 19:14
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
Вчера 19:08
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
Вчера 19:00
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
Вчера 18:47
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Вчера 18:19
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Кирилл Комбаров: теперь постараемся набрать очки в Грозном
Полузащитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал игру чемпионата России против "Томи" (3:0).
"У меня сегодня было три возможности забить гол. Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.
Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче.
Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки", – цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала".
"У меня сегодня было три возможности забить гол. Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.
Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче.
Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки", – цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.