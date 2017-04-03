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Александр Бубнов: думаю, "Ростов" на своем поле обыграет "Краснодар"

Эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 21-го тура РФПЛ, который состоится в понедельник.

"Ростов" и "Краснодар" борются за одну еврокубковую путевку, причем нужно понимать, что непопадание в Европу будет болезненным для обоих клубов. Особенно для "Ростова", который за счет выступления в Европе серьезно пополнял бюджет.

"Ростов" не имеет права проигрывать, в противном случае – он очень сильно усложнит свою ситуацию. "Краснодар" не даст "Ростову" играть первым номером, но им это и не очень нужно.

Думаю, что победу одержат ростовчане, которые на своем поле всегда смотрятся очень прилично. В "Краснодаре" нет кризиса, но есть экстремальная ситуация, которая связана с огромным количеством травмированных игроков. Шалимову приходится латать дыры", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Ростов Краснодар
Сегодня, 11:57
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№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Болельщики Ростова поддерживают мнение Бубнова и желают команде ТОЛЬКО победы!
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Калина (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
zenit47,
аппетит приходит во время еды
Регистрация: 2.12.2016
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Калина
а уфу и терек ты уже списал?

с такой культурой боления тереку вряд ли дадут представлять нас в Европе. а Уфе это нафиг не надо, лишние проблемы
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Калина (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
а уфу и терек ты уже списал?
Регистрация: 2.12.2016
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