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Александр Бубнов: думаю, "Ростов" на своем поле обыграет "Краснодар"
Эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 21-го тура РФПЛ, который состоится в понедельник.
"Ростов" и "Краснодар" борются за одну еврокубковую путевку, причем нужно понимать, что непопадание в Европу будет болезненным для обоих клубов. Особенно для "Ростова", который за счет выступления в Европе серьезно пополнял бюджет.
"Ростов" не имеет права проигрывать, в противном случае – он очень сильно усложнит свою ситуацию. "Краснодар" не даст "Ростову" играть первым номером, но им это и не очень нужно.
Думаю, что победу одержат ростовчане, которые на своем поле всегда смотрятся очень прилично. В "Краснодаре" нет кризиса, но есть экстремальная ситуация, которая связана с огромным количеством травмированных игроков. Шалимову приходится латать дыры", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Ростов" и "Краснодар" борются за одну еврокубковую путевку, причем нужно понимать, что непопадание в Европу будет болезненным для обоих клубов. Особенно для "Ростова", который за счет выступления в Европе серьезно пополнял бюджет.
"Ростов" не имеет права проигрывать, в противном случае – он очень сильно усложнит свою ситуацию. "Краснодар" не даст "Ростову" играть первым номером, но им это и не очень нужно.
Думаю, что победу одержат ростовчане, которые на своем поле всегда смотрятся очень прилично. В "Краснодаре" нет кризиса, но есть экстремальная ситуация, которая связана с огромным количеством травмированных игроков. Шалимову приходится латать дыры", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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