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Виталий Мутко: матчи премьер-лиги должны проходить в субботу и воскресенье
Матчи российской премьер-лиги не должны переноситься на будние дни, а проводиться в субботу и воскресенье, считает президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
21 марта РФПЛ опубликовала календарь 21-23 туров чемпионата России. У многих клубов возникли претензии к тому, что некоторые матчи были перенесены, из-за чего было создано неудобство для болельщиков, которые уже приобрели билеты.
Кроме того, вопросы вызвали переносы матчей московского "Спартака" с "Оренбургом" в 21-м туре и с "Зенитом" - в 23-м. Игру красно-белых против "Оренбурга" перенесли на понедельник на одно время с матчем "Ростов" - "Краснодар", а встречу москвичей с "Зенитом" поставили на непривычное для чемпионата России время - 20:00 мск в воскресенье.
"Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения - пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, - нужно решение.
Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол - спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете", - цитирует Мутко ТАСС.
Затем глава РФС привел пример, что сам пользуется онлайн-трансляциями и знает все результаты.
"Могу сказать вам, как прошел чемпионат России по лыжному спорту, как пробежали 50 километров, как чемпионат России по биатлону, фигурное катание закончилось, как наши девчонки с финками в хоккей сыграли. Не обязательно все соревнования транслировать по национальном федеральному каналу. Если человек - поклонник, он найдет, где это посмотреть, это задача РФПЛ", - заявил Мутко.
21 марта РФПЛ опубликовала календарь 21-23 туров чемпионата России. У многих клубов возникли претензии к тому, что некоторые матчи были перенесены, из-за чего было создано неудобство для болельщиков, которые уже приобрели билеты.
Кроме того, вопросы вызвали переносы матчей московского "Спартака" с "Оренбургом" в 21-м туре и с "Зенитом" - в 23-м. Игру красно-белых против "Оренбурга" перенесли на понедельник на одно время с матчем "Ростов" - "Краснодар", а встречу москвичей с "Зенитом" поставили на непривычное для чемпионата России время - 20:00 мск в воскресенье.
"Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения - пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, - нужно решение.
Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол - спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете", - цитирует Мутко ТАСС.
Затем глава РФС привел пример, что сам пользуется онлайн-трансляциями и знает все результаты.
"Могу сказать вам, как прошел чемпионат России по лыжному спорту, как пробежали 50 километров, как чемпионат России по биатлону, фигурное катание закончилось, как наши девчонки с финками в хоккей сыграли. Не обязательно все соревнования транслировать по национальном федеральному каналу. Если человек - поклонник, он найдет, где это посмотреть, это задача РФПЛ", - заявил Мутко.
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