New Balance стал техническим спонсором сборной Ирландии, сообщает Independent.Американский производитель спортивной экипировки заключил с Федерацией футбола Ирландии контракт, который вступит в силу с сентября.Предыдущим спонсором был Umbro, с которым ирландцы сотрудничали на протяжении 23 лет.Контракт с Umbro был третьим из самых длинных из любой европейской сборной, только уступая контрактам сборной Германии с компанией Adidas и сборной Голландии с Nike.