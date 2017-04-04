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New Balance стал техническим спонсором сборной Ирландии

New Balance стал техническим спонсором сборной Ирландии, сообщает Independent.

Американский производитель спортивной экипировки заключил с Федерацией футбола Ирландии контракт, который вступит в силу с сентября.

Предыдущим спонсором был Umbro, с которым ирландцы сотрудничали на протяжении 23 лет.

Контракт с Umbro был третьим из самых длинных из любой европейской сборной, только уступая контрактам сборной Германии с компанией Adidas и сборной Голландии с Nike.
Теги: Сборная Ирландии
Сегодня, 00:15
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