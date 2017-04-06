Нападающий "Атланты" Хосеф Мартинес признан лучшим игроком марта в MLS, сообщает официальный сайт лиги.Венесуэльский нападающий за это время провёл 3 матча и забил 5 мячей. На его счету хет-трик в матче с "Миннесотой" (6:1) и дубль в игре против "Чикаго Файр" (4:0).