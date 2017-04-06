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"Атлетико" собирается подать жалобу на "Реал" из-за защитника Тео Эрнандеса

Руководство "Атлетико" планирует подать жалобу на "Реал" в ФИФА из-за защитника "Алавеса" Тео Эрнандеса, права на которого принадлежат мадридцам.

"Реал" договорился с игроком о переходе, однако клуб может вести переговоры с футболистом только за шесть месяцев до окончания его контракта с клубом, которому он принадлежит в данный момент. Соглашение же Эрнандеса с "Атлетико" рассчитано до лета 2021 года.

По правилам федерации футбола Испании, клубы официально должны уведомлять другие команды о желании приобрести их игрока, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ
Теги: Атлетико Реал
Сегодня, 15:24
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