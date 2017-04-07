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Федерация футбола Финляндии готова оказать необходимую поддержку Роману Еременко

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде высказался относительно потери для сборной Финляндии полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

"Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока.

Два года – это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку.

Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок", - передает слова функционера ТАСС.
Теги: Еременко Сборная Финляндии
Сегодня, 09:09
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