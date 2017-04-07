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"Спартак" поздравил с 23-летием Александра Селихова

"Спартак" поздравил вратаря Александра Селихова с днем рождения, стражу ворот красно-белых исполнилось 23 года. Напомним, Селихов зимой был приобретен у "Амкара", но пока ни разу не сыграл за первую команду москвичей.

"Сегодня исполняется 23 года голкиперу "Спартака" Александру Селихову. С днем рождения, Александр", – говорится на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак Селихов
Сегодня, 09:56
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