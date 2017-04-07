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Новости партнеров

Мирча Луческу: Кутепов обнял и завалил игрока в штрафной, и никому до этого нет дела

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал свое мнение о возможной финансовой стимуляции соперников конкурентов.

— Вы верите, что «Спартак» стимулирует «Анжи»?

— Меня это не интересует. Не верю в это. Я больше волнуюсь не о соперниках, а о других вещах. Помните, как в последней игре Кутепов взял и завалил в штрафной площадке соперника — просто обнял с большой любовью и положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы это произошло с нами, то, наверное, всю неделю бы муссировали в прессе и говорили об этом.

Никто не сказал об этом моменте — все дальше продолжается, все хорошо. Только те, кто здесь находится, дает информацию — все остальные журналисты, которые сидят в офисах, ищут какую-то смуту. Каждый, естественно, защищает какие-то свои интересы, руководителей издания или другие моменты. Как еще интерпретировать атаки в мой адрес? Только так могу.

Дошло до того, что Селюк, который сбежал, и который не имеет права даже въезжать и в Россию, и на Украину, комментирует, что-то говорит. Я знаю, почему так происходит. Мы играли с «Челси» в Лондоне и он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. И до сих пор он живет за счет Яя Туре, имея только одного хорошего игрока.

К сожалению, и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт» постоянно контактируют с ним, когда нужно организовать нападение на меня. У меня достаточно опыта и мой возраст позволяет трактовать эти моменты спокойно. Если бы мне было сорок лет, то я бы реагировал иначе. Жду на следующей недели статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и меня вывести из равновесия. Наверное, не получится.

Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звездных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой, - цитирует румынского тренера официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:41
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23
(7)
№23 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же он противен,а когда то слухи были что он может в Спартаке оказаться...незнаю что бы было но точно он был бы противен мне даже в качестве тренера моей любимой команды.Несет ведь откровенную чушь!Какая зрелищность у зенита то?))))Про момент с Кутеповым,там вообще ничего непонятно так как камера выхватила концовку эпизода,да даже если и завалил при желании можно у любой команды найти всякого рода нарушения неувиденные судьей,какой он вообще имеет право говорить за чужих футболистов?К чему это?Пусть тогда пообсуждает по какой причине Спартак лидер по количеству ударов,обводок второй по владению мячом,постоянно атакующий ниразу не бил пенальти?Как я рад что он не Спартак тренеруют....мерзкое существо!Нытик каких я еще никогда в футболе невидел...скорей бы он свалил уже из РФПЛ
Регистрация: 3.11.2016
№22 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:13) #
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online

Очень неприятный человек, румын
Регистрация: 15.03.2017
№21 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дурень, пересмотри момент: идет борьба, нап. Оренбурга падает и, держа Кутепова за футболку, валит его на себя! А тот и не поднимается ибо нех...й!!!!!
Регистрация: 27.05.2016
№20 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
румын одним словом


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№19 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmus
А Дзюба, забивая первый гол Рубину, просто оперся на плечо Бурлака с большой любовью и положил его на траву.

Бдзюбе можно.

Нытик!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№18 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 13:03) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
у бомжей уже конкретная истерика...а куле за 13 туров было 5 очков отставания, а сейчас за 9 - уже шесть очей!
smile smile
Регистрация: 16.07.2011
№17 Написал: alex-1958 (Сегодня, 13:02) #
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online

Цитата: FanatFCSM
Убогий человек... На пару с шлюбой в жёпу долбятся

грубо нужно в попку
Регистрация: 4.02.2017
№16 Написал: Rasmus (Сегодня, 13:01) #
  • +3
  •  (7)

А Дзюба, забивая первый гол Рубину, просто оперся на плечо Бурлака с большой любовью и положил его на траву.
Регистрация: 21.03.2017
№15 Написал: alex-1958 (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (5)
online

бред сивого мерина
Регистрация: 4.02.2017
№14 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: whitefoxx
Да верно с точки зрения игры своей команды по положительным моментам, но думаю что согласятся со мной адекватные болельщики другим команд , задевать какой то 1 момент (в данном случае с Кутеповым) как минимум не правильно НЕ видя грубые нарушения своих игрков, быть со своей стороны слепым и цеплять других ни разу не правильно !

Как раз таки их нарушения очень даже комментируют. Что с Амкаром, что с Арсеналом долго мусолили эту тему.

Все ? Выделяя конкретный момент и какого то человека ? Хави Гарсию ?
Я про то что выделять кого то одного не правильно, понятно что он не будет говорить плохое про своих игроков, можно было информацию подать по другому, можно наверное спросить у болельщиков Зенита, нравится ли им игра Гарсии с точки зрения простого болельщика ?
Регистрация: 30.08.2015
№13 Написал: Батька (Сегодня, 12:59) #
  • +3
  •  (7)

В смысле не кто не обсуждает ?! во всех программах этот эпизод разжевали и свисток был и другие после тура ... он вообще отдает себе отчет что он несет. Там все ясно игрок Оренбурга первый хватал
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убогий человек... На пару с шлюбой в жёпу долбятся


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№11 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:55) #
  • +2
  •  (10)

он после прихода в эту помойку,хоть раз не ныл?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№10 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
ахахаха))) cцука ржу в голосину! При чет тут кутеп , псина? за шлюбой следи осел и как двухметровый лось падает при малейшем контакте с соперником!
Регистрация: 16.07.2011
№9 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: whitefoxx
Да верно с точки зрения игры своей команды по положительным моментам, но думаю что согласятся со мной адекватные болельщики другим команд , задевать какой то 1 момент (в данном случае с Кутеповым) как минимум не правильно НЕ видя грубые нарушения своих игрков, быть со своей стороны слепым и цеплять других ни разу не правильно !

Как раз таки их нарушения очень даже комментируют. Что с Амкаром, что с Арсеналом долго мусолили эту тему.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:51) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
следил бы он за своей мисс гарсией, лучше


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мы бьемся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звездных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой

Я С ВАМИ!


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
следила бы лучше за своими лазурными асами,бабуля..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 12:49) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кутепов взял и завалил в штрафной площадке соперника — просто обнял с большой любовью и положил его на траву.

Дзюбу даже и обнимать не надо, дотронешься пальцем и он валится как парализованный!
Регистрация: 21.08.2012
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Плаческу по-прежнему - все тот же рыдающий грязный цыган!
Слышь, ромалЭ, а еще мы много пенальти бьем. Ой мно-ого, ты до стольки и считать-то не умеешь, сколько мы бьем! laughing
нас тащат за уши

Вот как должно звучать, чмо львовское. Тебе текст не Псаки пишет, бендеровец немытый?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 12:48) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
Все он верно говорит.
Продали Халка Витцея и Гарая, а по итогу набрали очков больше, пропустили меньше...
И это при том, что в команду пришло очень много новых игроков.

Да верно с точки зрения игры своей команды по положительным моментам, но думаю что согласятся со мной адекватные болельщики другим команд , задевать какой то 1 момент (в данном случае с Кутеповым) как минимум не правильно НЕ видя грубые нарушения своих игрков, быть со своей стороны слепым и цеплять других ни разу не правильно !
Регистрация: 30.08.2015
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (5)

Заговор?
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (4)

Все он верно говорит.
Продали Халка Витцея и Гарая, а по итогу набрали очков больше, пропустили меньше...
И это при том, что в команду пришло очень много новых игроков.
Регистрация: 27.01.2017
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