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Мирча Луческу: Кутепов обнял и завалил игрока в штрафной, и никому до этого нет дела
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал свое мнение о возможной финансовой стимуляции соперников конкурентов.
— Вы верите, что «Спартак» стимулирует «Анжи»?
— Меня это не интересует. Не верю в это. Я больше волнуюсь не о соперниках, а о других вещах. Помните, как в последней игре Кутепов взял и завалил в штрафной площадке соперника — просто обнял с большой любовью и положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы это произошло с нами, то, наверное, всю неделю бы муссировали в прессе и говорили об этом.
Никто не сказал об этом моменте — все дальше продолжается, все хорошо. Только те, кто здесь находится, дает информацию — все остальные журналисты, которые сидят в офисах, ищут какую-то смуту. Каждый, естественно, защищает какие-то свои интересы, руководителей издания или другие моменты. Как еще интерпретировать атаки в мой адрес? Только так могу.
Дошло до того, что Селюк, который сбежал, и который не имеет права даже въезжать и в Россию, и на Украину, комментирует, что-то говорит. Я знаю, почему так происходит. Мы играли с «Челси» в Лондоне и он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. И до сих пор он живет за счет Яя Туре, имея только одного хорошего игрока.
К сожалению, и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт» постоянно контактируют с ним, когда нужно организовать нападение на меня. У меня достаточно опыта и мой возраст позволяет трактовать эти моменты спокойно. Если бы мне было сорок лет, то я бы реагировал иначе. Жду на следующей недели статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и меня вывести из равновесия. Наверное, не получится.
Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звездных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой, - цитирует румынского тренера официальный сайт сине-бело-голубых.
— Вы верите, что «Спартак» стимулирует «Анжи»?
— Меня это не интересует. Не верю в это. Я больше волнуюсь не о соперниках, а о других вещах. Помните, как в последней игре Кутепов взял и завалил в штрафной площадке соперника — просто обнял с большой любовью и положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы это произошло с нами, то, наверное, всю неделю бы муссировали в прессе и говорили об этом.
Никто не сказал об этом моменте — все дальше продолжается, все хорошо. Только те, кто здесь находится, дает информацию — все остальные журналисты, которые сидят в офисах, ищут какую-то смуту. Каждый, естественно, защищает какие-то свои интересы, руководителей издания или другие моменты. Как еще интерпретировать атаки в мой адрес? Только так могу.
Дошло до того, что Селюк, который сбежал, и который не имеет права даже въезжать и в Россию, и на Украину, комментирует, что-то говорит. Я знаю, почему так происходит. Мы играли с «Челси» в Лондоне и он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. И до сих пор он живет за счет Яя Туре, имея только одного хорошего игрока.
К сожалению, и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт» постоянно контактируют с ним, когда нужно организовать нападение на меня. У меня достаточно опыта и мой возраст позволяет трактовать эти моменты спокойно. Если бы мне было сорок лет, то я бы реагировал иначе. Жду на следующей недели статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и меня вывести из равновесия. Наверное, не получится.
Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звездных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой, - цитирует румынского тренера официальный сайт сине-бело-голубых.
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