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Мирча Луческу: "Анжи" терять нечего, у них будет запредельный настрой

Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу высказался о предстоящем матче с «Анжи» и рассказал о травмированных футболистах.

— Четыре игрока «Зенит» висят на желтых карточках перед игрой со «Спартаком». Будут ли в связи с этим изменения в составе?

— Завтра буду принимать решение по составу, который выйдет на встречу «Анжи». Не заставляйте меня говорить информацию, которая может кому-то понадобиться. Завтра приму решение. По большому счету оно уже принято, но его я назову, естественно, завтра.

— В каком состоянии Жирков и Смольников? Кто еще не сможет сыграть?

— Жирков не готовится к завтрашнему матчу. Продолжается лечение после сборной. Возможно, на следующей неделе приступит к работе в общей группе. Смольников всю неделю работал в общей группе и выглядит лучше. Есть и у него шанс, что он сможет принять участие в матче. Новосельцев также продолжает лечение, как всегда. Кержакова сегодня нет — знаете, наверное.

— Лунев теперь будет основным голкипером?

— Так, как он сыграл последние два матча, то пока заслужил играть дальше.

— В чем главная опасность футбола «Анжи»?

— Во-первых, у них будет невероятный настрой. Им нечего терять. Они сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Читал интервью Юрченко и многих других. Они, естественно, будут на стороне «Спартака» и сделают все возможное, чтобы отобрать у «Зенита» очки. Это их проблемы. Знаю, что нас ждет непростая игра. Наверняка эта команда будет обороняться всеми способами, которые существуют. Анализировал все последние матчи «Анжи». В какой-то мере им просто не повезло в тех матчах, в которых они уступили. Команда играла достаточно хорошо. Эта команда атакующего плана. Хотя, думаю, завтра они сделают все, чтобы обороняться и искать свои шансы в контратаках. Поменяли большое количество игроков по сравнению с прошлой часть чемпионата. Они приобрели профессионалов с большим опытом, которые знают, как трактовать каждый эпизод на поле, как обороняться и защищать результат, если он будет положительным для них.

Они хорошую игру провели со «Спартаком» в Москве. Если бы на 84-й минуте боковой арбитр не указал вне игры, которого не было, — был чистый эпизод, то Прудников вышел бы один на один и кто знает, чем бы это закончилось. Они заслуживают больше очков, чем имеют на сегодняшний день.

Говорил сейчас перед выходом на поле. Напомнил матч прошлого года. Мы выиграли очень убедительно у «Амкара», потом обыграли «Арсенал» на выезде, потом «Рубин», и поехали в Махачкалу. Там мы непрофессионально подошли к игре, несобранно. Выигрывали на 18-й минуте со счетом 2:0, не давали шансов «Анжи», а в итоге отдали очки. Это может произойти и завтра, если мы не будем собранными и максимально сконцентрированными. Перед тренировкой я обратил внимание всех футболистов и напомнил этот момент. Должна быть ответственность каждого без исключения, должна быть концентрация. Речь не об опыте, не об уровне индивидуального и коллективного мастерства, а именно о собранности и концентрации. Футбол, вы знаете, сразу же наказывает, если этого не существует. Поэтому хотел уже сегодня напомнить об этом. В особенности, после хорошего матча, хорошего результата в Казани.

— Какие функции у Анатолия Тимощука?

— Молодой ученик, который познает это ремесло. Думаю, у него все получится. Был у меня футболист в «Бешикташе» Антонио Карлос Заго. Он у меня был ассистентом в «Шахтере», вернулся потом в Бразилию, сейчас возглавляет «Интернасьональ» и выглядит очень хорошо с командой. Не говоря уже о многих румынских тренерах, которые были моим помощниками, а потом возглавили команды высокого уровня. Это нормально, когда молодой тренер попадает в руки специалиста с большим опытом, и, наверное, у него есть, что брать от него.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 13:33
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6
(1)
№6 Написал: язва (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
без слов про Спартак вообще никак? joy
ржу .. команда передастов зенит с плачущим тренером


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: kruga (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если в последнем матче зенита судья увидел нарушение дзюбы при первом голе ( он очень нехило руками опирался на игрока), если бы назначил чистый пенальти в ворота зенита - все было бы иначе. Но это же плаческу


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:25) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: vitaliy1977
Это точно. Когда после игры вы с порванным очком уезжать будете...

Ты бы сам себе хирурга подыскал, чтобы очко тебе зашил....
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: сектант
О опять внеигры у прудникова которого небыло))))вот животное,бесит меня просто своим поведением))))неужели он и в шахте ныл так???

не ссы, 16 апреля вы заноете и наверно даже завоете


Это точно. Когда после игры вы с порванным очком уезжать будете...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:01) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
О опять внеигры у прудникова которого небыло))))вот животное,бесит меня просто своим поведением))))неужели он и в шахте ныл так???

не ссы, 16 апреля вы заноете и наверно даже завоете
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
О опять внеигры у прудникова которого небыло))))вот животное,бесит меня просто своим поведением))))неужели он и в шахте ныл так???
Регистрация: 3.11.2016
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