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Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался относительно предстоящего матча 23-го тура РФПЛ с "Зенитом".
"Игра против "Зенита" не самая важная в сезоне для "Спартака". Впереди ещё 7 туров и игры против ЦСКА и "Ростова". Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везёт до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться.
Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после "Уфы" и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера гибкий тренер.
Игра с "Зенитом" точно будет очень напряжённой. "Спартак" уже провёл несколько "валидольных" игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает.
Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьёзные проблемы обороне "Спартака". Но обычно он начинается тогда, когда не ждёшь от условного "Оренбурга" два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с "Зенитом" это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.
Рискну и поставлю на победу "Спартака" со счётом 2:1", - цитирует Калиниченко "Чемпионат".
"Игра против "Зенита" не самая важная в сезоне для "Спартака". Впереди ещё 7 туров и игры против ЦСКА и "Ростова". Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везёт до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться.
Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после "Уфы" и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера гибкий тренер.
Игра с "Зенитом" точно будет очень напряжённой. "Спартак" уже провёл несколько "валидольных" игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает.
Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьёзные проблемы обороне "Спартака". Но обычно он начинается тогда, когда не ждёшь от условного "Оренбурга" два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с "Зенитом" это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.
Рискну и поставлю на победу "Спартака" со счётом 2:1", - цитирует Калиниченко "Чемпионат".
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