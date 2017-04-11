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Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался относительно предстоящего матча 23-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Игра против "Зенита" не самая важная в сезоне для "Спартака". Впереди ещё 7 туров и игры против ЦСКА и "Ростова". Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везёт до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться.

Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после "Уфы" и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера гибкий тренер.

Игра с "Зенитом" точно будет очень напряжённой. "Спартак" уже провёл несколько "валидольных" игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает.

Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьёзные проблемы обороне "Спартака". Но обычно он начинается тогда, когда не ждёшь от условного "Оренбурга" два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с "Зенитом" это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.

Рискну и поставлю на победу "Спартака" со счётом 2:1", - цитирует Калиниченко "Чемпионат".
Теги: Калиниченко Спартак
Сегодня, 15:21
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№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Накуя на одного Дзюбу 3 ЦЗ ставить

Дзюба сам по себе вряд ли гол организует, это да.Кто то должен пнуть в него мяч laughing laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:37) #
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  •  (5)

Все говорят про возможно ослабленную атаку Спартака про возможные травмы Зе и Адриано ... а что Прудников, Яковлев, Будковский сильнее чем Мельгарехо, Промес, Мелкадзе ???
Если они эти трое из Анжи создали столько моментов у ворот зенита .... не думаю что Спартаковцы с поддержкой центра Глушакова и Фернандо мало моментов создадут ... главное реализация !

Я к тому что даже если Луиш и Луис не выйдет забить гол есть кому !!!

Например сыграть
4-5-1

Накуя на одного Дзюбу 3 ЦЗ ставить? Лучше центр насытить (Глушаков, Фернандо, Зобнин) и закрыть Дани и Жулиано ... фланги Самед + Промес и допустим Мельгарехо в атаку !!
Регистрация: 9.09.2016
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