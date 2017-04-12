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Андрей Червиченко: "Спартак" может надевать золотые медали, а кто там станет вторым, не очень интересно

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что красно-белые выиграют чемпионат России даже в случае неудачи в предстоящем домашнем матче с "Зенитом".

"После прошедшего 22-го тура РФПЛ "Спартак" спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и "Зенит" в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию.

Даже если "Спартак" проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Впереди будет всего два сложных матча – с ЦСКА и "Ростовом", и в одном из них команда Массимо Карреры обязательно завоюет очки.

Все остальные игры можно назвать проходными. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Теги: Спартак Червиченко
Сегодня, 14:42
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18
(3)
№18 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гладко стелит,после 30 тура будет говорить что он ещё в апреле знал smile Жиробас даже не надейся, что тебя на награждения пригласят


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№17 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:39) #
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online

все он по делу сказал, чпартак чемпионом станет 99%, если только сами не обосруться как хз кто, но предпосылок нет к этому.

ни зенит, ни цска не могут составить конкуренцию спартаку хотя бы топтому что сами не выиграют 8 игр подряд. а спартаку надо выиграть 6...
Регистрация: 27.01.2017
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Весь российский футбол уже не очень интересен. Кому бы не нацепили медальки итог один - очередное позорище в ЛЧ и ЛЕ.
Спартак заслужил золото в этом сезоне по праву..... сумел выделиться на полшышки из серого,унылого говна! Браво!
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
AVG Россия я верю ,в народную мудрость,которая гласит " не говори гоп,пока ...."
и если случиться невероятное,то поверь,это будет не ваша заслуга.а Зенит и кони расслабились. они почему то решили ,что золото опять между собой делить будут.но лукойл собрал с народных азс кучу бабла и в кризис это сыграло важную роль ну и вова дал указания,чтобы избежать волнений среди "мы не рабы,рабы не мы", дать наконец то
ЧР так ,что как то так smile stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
№14 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 15:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
sweat_smile sweat_smile ОСТАПА ПОНЕСЛОООООООО !! Свиньям крышу СНЕСЛО СОВСЕМ!! БУГА-ГА!! stuck_out_tongue_winking_eye

Да нет, в нашем сегодняшнем положении надо честно признать - :
....." Беременность Зенита на чемпионство была ложной..."
Свиньи чемпионы...
Если уж сам Червиченко это признал...
А это ,уж,чего-то да стоит...
.....


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её "Спартак" !!!
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это называется - " стелить соломку " . Умеющий считать , элементарно может это сделать , впереди 8 туров , это - 24! очка , разрыв - 8 , нетрудно посчитать , что теоретически , чемпионом могут стать и Краснодар с Тереком . Если я не ошибаюсь , ослики несколько лет назад победили в 15 ! матчах подряд и стали чемпионами , так что все прогнозы сейчас - дело пустое . Если Червиченко так уверен , в чём вопрос ? Иди поставь " лярд " евро на Спартак - будет тебе счастье . Поставит ? Куй там....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: AVG Россия (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
.НУ- НУ !!!!!

Спартак должен 4 игры проиграть остальные в ничью сыграть. Сам то в это веришь ?
Регистрация: 18.11.2016
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile sweat_smile ОСТАПА ПОНЕСЛОООООООО !! Свиньям крышу СНЕСЛО СОВСЕМ!! БУГА-ГА!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 15:16) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
ну конечно не важно....какие то там пару лямов евро как минимум


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
червю покоя нет... Представляю, как его шандарахнет в случае чемпионства Спартака!


Чемпионство (потенциальное) Спартака основано на багаже Червиченко!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:10) #
  • +3
  •  (7)

Как же ему этого не хочется. ))
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (8)

Полностью согласен с Червем! (окромя 2го лигочемпионского места)
Даже, если Зенит победит, а не победить он не может -5 не отыгрывается.

У Зенита нет игры, чтобы победить в 7 играх.
Спартак же победит в 5 и проиграет 1 сыграет в ничью 1.
67 очков стопудовый чемпион!

Зенит, если брать 2017-й проиграл чемпионат в игре с Амкаром, Анжи был последним гвоздем.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
удачи. жиробас. ты не накаркаешь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
червю покоя нет... Представляю, как его шандарахнет в случае чемпионства Спартака!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:56) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась.НУ- НУ !!!!!
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да вы посмотри-ка, все не имётся ему


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:55) #
  • +5
  •  (15)
online

сглазить хочет, гад
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:53) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Червя с такими прогнозами гнать в шею.
Плять вот ведь журналяги падкие на скандальных сволочей.
НУ какая польза от его прогнозов, кроме как злорадство для бомжей и ослов?
Регистрация: 22.09.2007
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