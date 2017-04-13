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Телекомментатор Дмитрий Шнякин стал игроком клуба из 3-го дивизиона "Летний дождик"

Телекомментатор Дмитрий Шнякин сообщил в Фейсбуке, что стал футболистом.

"В общем, тут такое дело, ребят... Надо же пробовать что-то новое! У нас есть футболисты, которые стали комментаторами. Пора появится комментатору, который станет футболистом. Хотя бы полупрофессионалом.

Я подписал соглашение с молодой и растущей командой с чумовым названием – "Летний дождик" из бурно развивающегося города Троицк! Команда выступает в третьем дивизионе первенства России, в Зоне "Москва".

Формально статус у турнира любительский, но играют в основном профессионалы, молодые выпускники различных футбольных школ или бывалые дядьки, повидавшие и ПФЛ и ФНЛ. 11 на 11, с приличными судьями.

В общем, будет интересно! Постараюсь потолкаться своим огромным задом:)", – написал Шнякин.
Сегодня, 08:41
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№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: m7rf_2
Даже не знаю, кто это :)

Шняга.
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коляс
Цитата: m7rf_2
Даже не знаю, кто это :)


Парень на бровке)

Да он и в студии программы ведет.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: m7rf_2
Даже не знаю, кто это :)


Парень на бровке)
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 08:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Даже не знаю, кто это :)
Регистрация: 11.06.2016
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