Телекомментатор Дмитрий Шнякин стал игроком клуба из 3-го дивизиона "Летний дождик"

Телекомментатор Дмитрий Шнякин сообщил в Фейсбуке, что стал футболистом."В общем, тут такое дело, ребят... Надо же пробовать что-то новое! У нас есть футболисты, которые стали комментаторами. Пора появится комментатору, который станет футболистом. Хотя бы полупрофессионалом.Я подписал соглашение с молодой и растущей командой с чумовым названием – "Летний дождик" из бурно развивающегося города Троицк! Команда выступает в третьем дивизионе первенства России, в Зоне "Москва".Формально статус у турнира любительский, но играют в основном профессионалы, молодые выпускники различных футбольных школ или бывалые дядьки, повидавшие и ПФЛ и ФНЛ. 11 на 11, с приличными судьями.В общем, будет интересно! Постараюсь потолкаться своим огромным задом:)", – написал Шнякин.