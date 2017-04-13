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Юрий Желудков: спартаковец Дзюба - капитан "Зенита", это нонсенс, дурдом

Ветеран "Зенита" Юрий Желудков высказал мнение о положении питерцев в текущем розыгрыше премьер-лиги.

"Не жду больше ничего хорошего от "Зенита". В команде идёт то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе - не берусь судить об этом, не владея информацией из раздевалки. "Спартак" - чемпион, у "Зенита" - второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов - играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.

Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном "Зенита"? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории "Зенита" прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчёты в проекте платёжной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом… Даже не хочу комментировать", - цитирует Желудкова "Спорт Уик-энд".
Теги: Желудков Зенит
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как нечего?Я пожалуй прокоментирую)))Спартаковец дзюба,конь жиров,пользованный дагами динамовец кокоша)))целый набор!
Регистрация: 3.11.2016
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