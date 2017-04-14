Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Соломон Кверквелия: Хави Грасия, спасибо, что ты в меня не верил

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия ответил на слова наставника "Рубина" Хавьера Грасии о том, что не нужно тосковать по тем футболистам, которых уже нет в команде.

"Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в "Локомотиве". Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью", – написал грузинский футболист в Инстаграме.
Теги: Кверквелия Грасия Рубин
Сегодня, 10:16
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Этого Грасию скоро попросят за дверь восвояси.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
этот грация и в джокера марко девича не верил ...хотя он с соломоном не раз рубин спас от вылета из примьер-лиги.странный он испанец ....
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
С юмором Соломон Кверквелия...
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.