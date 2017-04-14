Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (15)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (15)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (10)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (10)
10:38
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Вчера 23:58
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
Вчера 23:28
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Вчера 23:18
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (6)
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (6)
Вчера 22:19
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Мирча Луческу: эта игра покажет, кто лучше
Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу ответил на вопросы по поводу предстоящего воскресного матча со "Спартаком".
— Каково состояние футболистов перед матчем? Кто не сможет принять в нем участие?
— Новосельцев как обычно. Начал тренироваться Жирков, два дня занимается в общей группе. Ломбертс два дня не работал и даже не приходил на базу, плохо себя чувствовал. То же самое у Кержакова — было недомогание и сегодня не работает в общей группе. Остальные все готовятся. Позволили Чернову провести полный матч за вторую команду — вчера восстанавливался и сегодня работает в общей группе. Плюс, конечно, уже давно не тренируются с нами Файзулин и Рязанцев.
Что касается матча, то, естественно, это очень важная игра. Здесь не будет решать ни уровень индивидуального мастерства, ни техника. Эта игра будет на уровне ментальном. Кто будет сильнее выглядеть ментально в этот день, тот будет иметь преимущество. Какая команда покажет больше характера, амбиций, выиграет больше единоборств и так далее, та и будет иметь преимущество. В этой игре нет места алиби и никаких лишних разговоров быть не должно. Кто выйдет на футбольное поле, должен знать, как действовать в том или ином эпизоде, знать досконально соперника, его действия в определенных ситуациях и выполнять те моменты, которые будут обговорены. Эта игра как весь чемпионат — может развернуться в другое русло, если мы победим. Большой престиж будет в этой игре. Если не получится, тогда будет очень сложно. Негативные будут эмоции. И, наоборот, если выиграем, то еще можем все развернуть.
— «Спартак» теоретически устраивает ничья. Будут ли они играть осторожнее или эмоции возьмут свое?
— Не думаю, что в таких матчах кто-то будет думать о ничейном результате. Естественно, он бы их устроил, и в какой-то мере они будут строить так свою игру. Но играть на ничью — не думаю. Обороняясь или атакуя, обе команды будут держать в уме одно — выиграть этот матч.
— Если «Зенит» проиграет «Спартаку», он выйдет из чемпионской гонки?
— Естественно, это всем ясно, что если команда не выиграет, то нужно только признать, что это будет год «Спартака». Они на хорошем энтузиазме провели все матчи, имели больше везения, много игр вытаскивали на последних минутах и секундах, добиваясь положительных результатов. Единственное, чем могут быть довольны футболисты — это положительный результат. Когда он есть, то и все остальное хорошо.
— Есть ли у вас претензии к фланговым игрокам по качеству передач на Дзюбу?
— Не будем забывать, что мы потеряли очень хороших и очень важных игроков. Вся моя игра всегда строилась на том, что фланговые защитники были очень активны. У нас, к сожалению, половину сезона не играл Жирков, часть чемпионата не играл Смольников — игроки, на которых мы надеялись, и которые были у нас основными на этих позициях. Это урезало потенциал команды в атакующих действиях и это, к сожалению, чувствовалось. Мы поменяли игру команды, по-другому стали действовать. Не все адаптировались и многие игроки от этого почувствовали проблемы.
— Следующий домашний матч пройдет на новом стадионе. Планируете ли вы проводить там тренировки?
— Хотели это сделать на этой неделе, но, к сожалению, условия пока не соответствовали и мы не смогли там потренироваться.
— О чем на собрании говорили?
— План на матч против соперника, тем более такого уровня, подготавливается. Мы разговаривали о «Спартаке», их ведении игры. Вспомнили первый матч и то, за счет каких качеств мы победили. Обратил внимание, что после того матча мы вышли на первое место. Только какой-то глупый фол Кришито на Промесе развернул все судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол был, к которому все прицепились и долго муссировали. Потом уже сыграли в Махачкале, Грозном. Помните, как потеряли там очки, и с каким результатом мы закончили эти матчи. Поэтому я со спокойной душой на все смотрю.
Если вспоминать еще некоторые моменты, тот же гол на последней минуте в матче с «Андерлехтом», то он повлиял очень сильно на нас. Это, опять же, футбол. Такое бывает и в жизни, так что нужно быстро адаптироваться и к хорошим моментам, и к плохим. Было очень много хороших моментов в моей карьере. Мне есть, что вспомнить, и это помогает иметь хороший эмоциональный заряд. Главное, чтобы послезавтра мои футболисты были на уровне и постарались сыграть так, как мы об этом будем говорить. Эта игра покажет, кто лучше.
ФК "Зенит"
— Каково состояние футболистов перед матчем? Кто не сможет принять в нем участие?
— Новосельцев как обычно. Начал тренироваться Жирков, два дня занимается в общей группе. Ломбертс два дня не работал и даже не приходил на базу, плохо себя чувствовал. То же самое у Кержакова — было недомогание и сегодня не работает в общей группе. Остальные все готовятся. Позволили Чернову провести полный матч за вторую команду — вчера восстанавливался и сегодня работает в общей группе. Плюс, конечно, уже давно не тренируются с нами Файзулин и Рязанцев.
Что касается матча, то, естественно, это очень важная игра. Здесь не будет решать ни уровень индивидуального мастерства, ни техника. Эта игра будет на уровне ментальном. Кто будет сильнее выглядеть ментально в этот день, тот будет иметь преимущество. Какая команда покажет больше характера, амбиций, выиграет больше единоборств и так далее, та и будет иметь преимущество. В этой игре нет места алиби и никаких лишних разговоров быть не должно. Кто выйдет на футбольное поле, должен знать, как действовать в том или ином эпизоде, знать досконально соперника, его действия в определенных ситуациях и выполнять те моменты, которые будут обговорены. Эта игра как весь чемпионат — может развернуться в другое русло, если мы победим. Большой престиж будет в этой игре. Если не получится, тогда будет очень сложно. Негативные будут эмоции. И, наоборот, если выиграем, то еще можем все развернуть.
— «Спартак» теоретически устраивает ничья. Будут ли они играть осторожнее или эмоции возьмут свое?
— Не думаю, что в таких матчах кто-то будет думать о ничейном результате. Естественно, он бы их устроил, и в какой-то мере они будут строить так свою игру. Но играть на ничью — не думаю. Обороняясь или атакуя, обе команды будут держать в уме одно — выиграть этот матч.
— Если «Зенит» проиграет «Спартаку», он выйдет из чемпионской гонки?
— Естественно, это всем ясно, что если команда не выиграет, то нужно только признать, что это будет год «Спартака». Они на хорошем энтузиазме провели все матчи, имели больше везения, много игр вытаскивали на последних минутах и секундах, добиваясь положительных результатов. Единственное, чем могут быть довольны футболисты — это положительный результат. Когда он есть, то и все остальное хорошо.
— Есть ли у вас претензии к фланговым игрокам по качеству передач на Дзюбу?
— Не будем забывать, что мы потеряли очень хороших и очень важных игроков. Вся моя игра всегда строилась на том, что фланговые защитники были очень активны. У нас, к сожалению, половину сезона не играл Жирков, часть чемпионата не играл Смольников — игроки, на которых мы надеялись, и которые были у нас основными на этих позициях. Это урезало потенциал команды в атакующих действиях и это, к сожалению, чувствовалось. Мы поменяли игру команды, по-другому стали действовать. Не все адаптировались и многие игроки от этого почувствовали проблемы.
— Следующий домашний матч пройдет на новом стадионе. Планируете ли вы проводить там тренировки?
— Хотели это сделать на этой неделе, но, к сожалению, условия пока не соответствовали и мы не смогли там потренироваться.
— О чем на собрании говорили?
— План на матч против соперника, тем более такого уровня, подготавливается. Мы разговаривали о «Спартаке», их ведении игры. Вспомнили первый матч и то, за счет каких качеств мы победили. Обратил внимание, что после того матча мы вышли на первое место. Только какой-то глупый фол Кришито на Промесе развернул все судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол был, к которому все прицепились и долго муссировали. Потом уже сыграли в Махачкале, Грозном. Помните, как потеряли там очки, и с каким результатом мы закончили эти матчи. Поэтому я со спокойной душой на все смотрю.
Если вспоминать еще некоторые моменты, тот же гол на последней минуте в матче с «Андерлехтом», то он повлиял очень сильно на нас. Это, опять же, футбол. Такое бывает и в жизни, так что нужно быстро адаптироваться и к хорошим моментам, и к плохим. Было очень много хороших моментов в моей карьере. Мне есть, что вспомнить, и это помогает иметь хороший эмоциональный заряд. Главное, чтобы послезавтра мои футболисты были на уровне и постарались сыграть так, как мы об этом будем говорить. Эта игра покажет, кто лучше.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.