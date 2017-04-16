Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Челси" претендует за 15-летним футболистом "Глазго Рейнджерс

Полузащитник "Глазго Рейнджерс" Билли Гилмор может продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует TMW.

Сообщается, что за трансфер 15-летнего полузащитника английский клуб готов заплатить 600 тысяч фунтов.
Теги: Челси Рейнджерс
Сегодня, 09:18
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"ЧЕЛСИ" ПРЕТЕНДУЕТ ЗА 15-ЛЕТНИМ ФУТБОЛИСТОМ "ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС

Претендуют НА
а ЗА - наблюдают.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 09:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Претендует ЗА?! Это на каком языке написано?
Регистрация: 30.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.