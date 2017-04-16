"Челси" претендует за 15-летним футболистом "Глазго Рейнджерс

Полузащитник "Глазго Рейнджерс" Билли Гилмор может продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует TMW.



Сообщается, что за трансфер 15-летнего полузащитника английский клуб готов заплатить 600 тысяч фунтов.