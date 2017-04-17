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Бьорн Кейперс назначен судить ответный матч ЛЧ "Барселона" - "Ювентус"

Названы арбитры, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля, передает официальный сайт.

"Барселону" и "Ювентус" рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом. Помощники – Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные помощники – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвертый судья – Марио Дикс.

Игру "Монако" с дортмундской "Боруссией" доверено судить бригаде из Словении. Главный арбитр - Дамир Скомина. Помощники на бровках – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.
Сегодня, 14:21
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