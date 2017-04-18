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Никита Симонян: Дзюба не предатель, он нашел свою команду

Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказал мнение о переходе нападающего Артема Дзюбы из стана красно-белых в «Зенит».

– Артем Дзюба, ушедший из «Спартака» в «Зенит», на ваш взгляд, предатель?

– Не сказал бы. Человека часто не ставили, по арендам отправляли. В конце концов, он нашел свою команду. Опроверг весь скепсис, играет, забивает, в том числе и в Лиге чемпионов, больше ста голов уже на счету. С удивлением прочитал характеристику Дзюбы Борисом Чухловым: «Шагающий экскаватор». Так оскорбительно нельзя высказываться. В том же матче со «Спартаком» он исполнил здорово – принял, развернулся, пробил.

– Дмитрий Аленичев взял его в прошлом сезоне из Питера в спартаковский самолет. А вы на его месте взяли бы?

– Взял! Ко мне часто подходят болельщики разных команд: «Никита Павлович, можно сфотографироваться? Но я болельщик ЦСКА». – «Без вопросов». А то у нас есть такие, кто говорит: я, мол, динамовцам автографы не даю. Я не из таких.

– Если бы Аленичева оставили, он мог бы, по-вашему, сейчас так же лидировать, как Каррера?

– Я поддерживал Диму, был за то, чтобы он, спартаковец, возглавил родную команду. Мне хотелось, чтобы она играла в комбинационный, спартаковский футбол. Но уже в ней, на мой взгляд, у Аленичева обнаружилось слабое место – управление процессом игры. Не только он, но и весь штаб на протяжении всех 90 минут сидел и не реагировал на то, что происходило на поле. Кому-то надо подходить и поправлять.

Думаю, гол, пропущенный на исходе ответного матча с АЕКом, – как раз по этой причине. В такие минуты стоило пару раз просто выбить мяч подальше – и это разрядило бы обстановку. Но никаких подсказок не было, в результате очередная потеря – и пропущенный гол. И отставка. Но в поле зрения такие тренеры, как Аленичев, все равно должны оставаться – только надо, чтобы извлекали уроки из своих ошибок.

– Обрадуетесь ли за Леонида Федуна, если ему спустя 13 лет после прихода в «Спартак» удастся выиграть первенство?

– В адрес Федуна, на мой взгляд, несправедливо несутся критические стрелы. Да, не без ошибок, но так ведь у каждого. А то, что человек построил стадион, академию, музей, столько лет руководит клубом и терпеливо ждет результата – за это его можно только благодарить.

СЭ
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 08:57
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(2)
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мододец, ДЕД, здоровья Вам!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Просто ЧЕЛОВЕК!!! И возраст его разум не берет. Здоровья.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:15) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики Спартака,тоже относились бы более-менее нормально к Дзюбе,если бы он меньше болтал своим длинным языком.
Регистрация: 20.03.2014
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