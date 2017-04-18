Никита Симонян: Дзюба не предатель, он нашел свою команду

Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказал мнение о переходе нападающего Артема Дзюбы из стана красно-белых в «Зенит».– Не сказал бы. Человека часто не ставили, по арендам отправляли. В конце концов, он нашел свою команду. Опроверг весь скепсис, играет, забивает, в том числе и в Лиге чемпионов, больше ста голов уже на счету. С удивлением прочитал характеристику Дзюбы Борисом Чухловым: «Шагающий экскаватор». Так оскорбительно нельзя высказываться. В том же матче со «Спартаком» он исполнил здорово – принял, развернулся, пробил.– Взял! Ко мне часто подходят болельщики разных команд: «Никита Павлович, можно сфотографироваться? Но я болельщик ЦСКА». – «Без вопросов». А то у нас есть такие, кто говорит: я, мол, динамовцам автографы не даю. Я не из таких.– Я поддерживал Диму, был за то, чтобы он, спартаковец, возглавил родную команду. Мне хотелось, чтобы она играла в комбинационный, спартаковский футбол. Но уже в ней, на мой взгляд, у Аленичева обнаружилось слабое место – управление процессом игры. Не только он, но и весь штаб на протяжении всех 90 минут сидел и не реагировал на то, что происходило на поле. Кому-то надо подходить и поправлять.Думаю, гол, пропущенный на исходе ответного матча с АЕКом, – как раз по этой причине. В такие минуты стоило пару раз просто выбить мяч подальше – и это разрядило бы обстановку. Но никаких подсказок не было, в результате очередная потеря – и пропущенный гол. И отставка. Но в поле зрения такие тренеры, как Аленичев, все равно должны оставаться – только надо, чтобы извлекали уроки из своих ошибок.– В адрес Федуна, на мой взгляд, несправедливо несутся критические стрелы. Да, не без ошибок, но так ведь у каждого. А то, что человек построил стадион, академию, музей, столько лет руководит клубом и терпеливо ждет результата – за это его можно только благодарить.