Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:53
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (11)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (11)
15:22
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (10)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (10)
13:10
Кто попадет в четверку? (5)
Кто попадет в четверку? (5)
Вчера 22:48
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (7)
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (7)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус"
Встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" на "Матч ТВ" будет комментировать Нобель Арустамян.
Также благодаря личному приглашению главного редактора телеканала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
"Этот эфир на "Матч ТВ" будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договоренностям между Карпиным и Слуцким данный эфир является разовым", - сообщает пресс-служба "Матч ТВ".
Также благодаря личному приглашению главного редактора телеканала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
"Этот эфир на "Матч ТВ" будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договоренностям между Карпиным и Слуцким данный эфир является разовым", - сообщает пресс-служба "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.