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Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус"

Встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" на "Матч ТВ" будет комментировать Нобель Арустамян.

Также благодаря личному приглашению главного редактора телеканала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

"Этот эфир на "Матч ТВ" будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договоренностям между Карпиным и Слуцким данный эфир является разовым", - сообщает пресс-служба "Матч ТВ".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 15:53
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(4)
№11 Написал: Александр Фраг_2 (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (1)

Для Лёни такие матчи-космос, а космос он чёрный, чего его комментировать)
Регистрация: 18.04.2017
№10 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:05) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Леониду некогда, он английский учит.
Регистрация: 4.10.2009
№9 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:59) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Валера стал чиновником , приглашает человека от Абромовича. А наверное пора подумать что его зарплата завышена очень сильно, а он в принципе гораздо слабей Бубнова в разборе игры . и если не Канделаки то .... а вообще кто такой Карпин на самом деле , человек который курил играя ...Бубнов , честнее...

Что касается Бубнова и ТТД это даже не обсуждается: Валерка - слабак. Карпин, в Испании подрабатывал, футбольным экспертом всего - за 10000 евро в месяц ... Поверь моему жизненному опыту : за просто так, баба 2 миллиона платить не станет... Валерка, их отрабатывает... по полной... без перекура....
Регистрация: 10.01.2014
№8 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я балдею. Нашли эксперта для остроатакующей игры с потенциально большим количеством голов , для команд играющих в атаку
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А качели в студии уже установили?
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:30) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
хоть куда то пригласили невостребованного пельменя
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:10) #
  • -5
  •  (9)

Валера стал чиновником , приглашает человека от Абромовича. А наверное пора подумать что его зарплата завышена очень сильно, а он в принципе гораздо слабей Бубнова в разборе игры . и если не Канделаки то .... а вообще кто такой Карпин на самом деле , человек который курил играя ...Бубнов , честнее...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Этот эфир на "Матч ТВ" будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договоренностям между Карпиным и Слуцким данный эфир является разовым"

всегда что-то происходит по первой)))) так Леонид и приживется!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пишут что по окончании сезона,бегемот возглавит Зенит.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уже не знают, чё придумать...
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:57) #
  • +5
  •  (9)

Так этого товарища вроде КДК разыскивает, и он еще в бегах.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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